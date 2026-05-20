El clima de hoy miércoles en todo México estará marcado por lluvias intensas, probabilidad de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento, además de altas temperaturas (principalmente en las entidades del norte), debido a varios fenómenos meteorológicos que están presentes en el país, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este 20 de mayo, la próxima entrada de un nuevo frente frío por la frontera norte, además de inestabilidad atmosférica provocara un ambiente caluroso en el día, mientras que las lluvias aparecerán en la tarde y noche.

Capitalinas y capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este miércoles 20 de mayo en la #CDMX. pic.twitter.com/knlZfE3qO3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 20, 2026

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¿Dónde lloverá más este miércoles 20 de mayo?

Los estados más afectados serán Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, ahí vivirán no sólo precipitaciones, sino caída de granizo y vientos.

Sin embargo, de acuerdo a los expertos, las lluvias estarán en gran parte del territorio nacional:

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Tormenta eléctrica en Edomex y CDMX

En tanto, en el centro del país se prevé un día de tormentas eléctricas y posible caída de granizo, debido a la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de un humedal.

Tanto en el Edomex como en CDMX se espera una máxima de 27 a 29º, mientras que la mínima será de 14 a 16º; no obstante, las autoridades alertan por fuertes vientos durante la tarde y piden tomar precauciones ante la caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de la visibilidad, especialmente en las periferias.

Sigue la ola de calor hoy miércoles

Paralelamente, la ola de calor seguirá siendo intensa, provocando temperaturas de entre 40 a 45º en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

La entrada de una onda tropical provocará que, además del calor intenso, se refuerce la presencia de lluvias en Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y la península de Yucatán.

Ahora que sabes cómo está el clima, podrás salir de tu casa con todo lo necesario para protegerte.

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