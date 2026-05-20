El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al expresidente de Cuba, Raúl Castro, de conspiración y asesinato por un hecho de 30 años.

Este miércoles 20 de mayo, las autoridades estadounidenses señalaron al hermano de Fidel Castro de ser uno de los responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia una acusación contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, por haber ordenado, hace 30 años, el derribo de aeronaves civiles donde murieron tres estadunidenses y un cubano pic.twitter.com/GFmoorxcyD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

¿Por qué EUA acusó a Raúl Castro?

Las autoridades estadunidenses hicieron públicos los cargos durante una ceremonia en Miami para conmemorar el acto del que se le acusa a Castro, ahí recordaron que el dictador era ministro de Defensa al momento del colapso de las naves.

Es por lo anterior que se le señala de conspiración, al interpretar que ordenó el derribamiento de los aviones; asimismo, se le acusa de asesinato porque fallecieron cuatro personas, tres de ellas estadunidenses.

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