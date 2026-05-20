Megamarcha 20 de mayo en CDMX: Todas las vías bloqueadas y afectaciones en el transporte público hoy

La megamarcha de este miércoles 20 de mayo realizada por transportistas ya provoca importantes afectaciones viales y complicaciones en el transporte público de la CDMX, luego de que integrantes de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y diversos colectivos sociales iniciaran movilizaciones rumbo al centro de la capital. La protesta busca presionar al Gobierno Federal para atender demandas relacionadas con mayor seguridad en carreteras, apoyo al campo y mejores condiciones para distintos sectores sociales.

A la movilización también se sumaron madres buscadoras, trabajadores de salud y educación, campesinos, ganaderos y pensionados, quienes comenzaron a concentrarse desde las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia bajo el lema “La unión hace la fuerza”.

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Vialidades afectadas por la megamarcha en CDMX hoy 20 de mayo

A raíz de la marcha, se reportaron afectaciones en:

Paseo de la Reforma

Circuito Interior

Insurgentes

Algunos accesos carreteros hacia la Ciudad de México

Se prevé que la marcha llegue a estos puntos:

Senado de la República

Secretaría de Gobernación

Fiscalía General de la República

Megamarcha CDMX hoy: últimas noticias de las redes de transporte por cortes y bloqueos

Respecto a los diversos sistemas de transporte en la CDMX, las movilizaciones han modificado la trayectoria en las rutas de tránsito de las mismas. En el caso del Metro, el sistema informó que las líneas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, A y B están funcionando de manera ordinaria sin afectaciones. }

Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1 , especialmente en dirección Observatorio

, especialmente en dirección Observatorio Retrasos de 10 minutos en la línea 5

Retrasos de 15 minutos en la línea 6

Retrasos de 10 minutos en la línea 7 , especialmente en dirección Barranca del Muerto

, especialmente en dirección Barranca del Muerto Retrasos de 10 minutos en la línea 8 ; agilizan avance de los trenes desde las terminales

; agilizan avance de los trenes desde las terminales Retrasos de 10 minutos en la línea 9

Retrasos de 10 minutos en la línea 12 , especialmente en dirección Mixcoac; agilizan circulación de trenes

, especialmente en dirección Mixcoac; agilizan circulación de trenes Retrasos de 10 minutos en la línea A

Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea B, dirección Buenavista; agilizan circulación de trenes en toda el circuito

⚠️AVISO L7



1️⃣Toma en cuenta, por presencia de movilizaciones sociales.

✅Servicio: Indios Verdes /Hospital Infantil La Villa ↔️ Mercado Beethoven

Servicio: Campo Marte↔️Glorieta Cuitláhuac.

❌Sin servicio: Peralvillo ↔️ Tres Culturas.

(Actualización 06:14 h.)

Consulta… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 20, 2026

Previo a la marcha, se anunció que por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias. En tanto, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio en ambas direcciones.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX. pic.twitter.com/mLrJZohl6X — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 20, 2026

Autoridades del Metrobús informaron que la Línea 1, en Perisur, dirección Indios Verdes, no hay servicio. Sobre la Línea 4 Sur, Plaza de la República hacia Vocacional 5 y San Pablo, no se está brindando atención. Respecto a la Línea 7, de Peralvillo a Tres Culturas, tampoco se informó de falta de servicio.

Autobús Casa Delfín circulando sobre Avenida Paseo de la Reforma, perteneciente a la línea Lomas de Chapultepec–Reforma #Ruta100, una de las rutas pioneras del transporte público en la Ciudad de México, activa desde la década de los 40 hasta 1995. pic.twitter.com/diCHCnyojo — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) May 19, 2026

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