Megamarcha 20 de mayo en CDMX: Todas las vías bloqueadas y afectaciones en el transporte público hoy

La megamarcha de este miércoles 20 de mayo realizada por transportistas ya provoca importantes afectaciones viales y complicaciones en el transporte público de la CDMX, luego de que integrantes de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y diversos colectivos sociales iniciaran movilizaciones rumbo al centro de la capital. La protesta busca presionar al Gobierno Federal para atender demandas relacionadas con mayor seguridad en carreteras, apoyo al campo y mejores condiciones para distintos sectores sociales.
A la movilización también se sumaron madres buscadoras, trabajadores de salud y educación, campesinos, ganaderos y pensionados, quienes comenzaron a concentrarse desde las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia bajo el lema “La unión hace la fuerza”.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Vialidades afectadas por la megamarcha en CDMX hoy 20 de mayo
A raíz de la marcha, se reportaron afectaciones en:
- Paseo de la Reforma
- Circuito Interior
- Insurgentes
- Algunos accesos carreteros hacia la Ciudad de México
Se prevé que la marcha llegue a estos puntos:
- Senado de la República
- Secretaría de Gobernación
- Fiscalía General de la República
Megamarcha CDMX hoy: últimas noticias de las redes de transporte por cortes y bloqueos
Respecto a los diversos sistemas de transporte en la CDMX, las movilizaciones han modificado la trayectoria en las rutas de tránsito de las mismas. En el caso del Metro, el sistema informó que las líneas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, A y B están funcionando de manera ordinaria sin afectaciones. }
- Retrasos de 10 a 15 minutos en la línea 1, especialmente en dirección Observatorio
- Retrasos de 10 minutos en la línea 5
- Retrasos de 15 minutos en la línea 6
- Retrasos de 10 minutos en la línea 7, especialmente en dirección Barranca del Muerto
- Retrasos de 10 minutos en la línea 8; agilizan avance de los trenes desde las terminales
- Retrasos de 10 minutos en la línea 9
- Retrasos de 10 minutos en la línea 12, especialmente en dirección Mixcoac; agilizan circulación de trenes
- Retrasos de 10 minutos en la línea A
- Retrasos de 15 a 20 minutos en la línea B, dirección Buenavista; agilizan circulación de trenes en toda el circuito
Previo a la marcha, se anunció que por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias. En tanto, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio en ambas direcciones.
Autoridades del Metrobús informaron que la Línea 1, en Perisur, dirección Indios Verdes, no hay servicio. Sobre la Línea 4 Sur, Plaza de la República hacia Vocacional 5 y San Pablo, no se está brindando atención. Respecto a la Línea 7, de Peralvillo a Tres Culturas, tampoco se informó de falta de servicio.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.