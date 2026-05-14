¡No busques más! La Embajada de Líbano en México abrió una vacante para especialista en contenido digital y audiovisual en la Ciudad de México (CDMX).

La entidad diplomática no dio más información sobre el salario del cargo en su mensaje en la cuenta oficial de Facebook; sin embargo, te damos todos los detalles para que te acerques a ellos y puedas aplicar a un puesto que abre la puerta a la carrera en el servicio exterior.

Embajada de Líbano en México Así puedes aplicar a la nueva vacante pensada para creadores de contenido para redes sociales (Embajada de Líbano en México | FB)

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Requisitos para aplicar a la vacante en la Embajada de Líbano

De acuerdo a la convocatoria, la oportunidad laboral está pensando para un “profesional creativo, proactivo y apasionado” de la comunicación visual y digital, esto con el fin de contar la historia de Líbano, así como su día a día.

Si te interesa, estos son los requisitos con los que debes de contar para aplicar:

Dominio de fotografía profesional y edición

Saber realizar reels creativos y atractivos para redes sociales

para redes sociales Montaje de videos; experiencia comprobada en el ramo

Idiomas: español y árabe fluido

Experiencia en estrategias y campañas de publicidad digital y tradicional

digital y tradicional Conocimiento y aplicación de herramientas de inteligencia artificial en la creación y optimización de contenido

¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada de Líbano en México?

Para aplicar debes de enviar un correo electrónico a embalibano@embajadadelibano.org.mx, ahí deberás de adjuntar tanto tu currículum vitae como tu portafolio, donde des a conocer tu trabajo en la materia.

El asunto del mensaje debe de ser “Especialista en Contenido Digital y Audiovisual”, si no trae esto, es probable que no vean tu aplicación al puesto.

En caso de que tu perfil sea elegido por los reclutadores, ellos se podrán en contacto contigo para continuar con el proceso.

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