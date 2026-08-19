¿Tu carro ya está pidiendo descanso? Pues este miércoles podría tocarle, aunque no precisamente por decisión propia.

El Hoy No Circula del miércoles 19 de agosto de 2026 pondrá a descansar a algunos vehículos de CDMX y Edomex, así que antes de sacar las llaves y arrancar como cualquier otro día, revisa si tu auto está entre los que deben quedarse en casa.

Porque sí, un día sin manejar suena bastante tranquilo, pero si tu coche tiene restricción y decides sacarlo de todos modos, la tranquilidad puede convertirse en una multa bastante menos divertida.

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¿Qué autos no circulan el miércoles 19 de agosto de 2026?

Este miércoles tienen restricción los vehículos que cumplan con las siguientes características:

• Engomado rojo

• Terminación de placa 3 o 4

• Holograma 1 o 2

Es decir, si tu automóvil tiene engomado rojo, termina en 3 o 4 y cuenta con holograma 1 o 2, este miércoles no podrá circular durante el horario establecido.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula del miércoles 19 de agosto estará vigente de 5:00 a 22:00 horas; la restricción contempla tanto la circulación dentro de la zona donde aplica el programa como el ingreso y salida de vehículos durante ese periodo.

¿Qué autos sí pueden circular este miércoles 19 de agosto?

No todos los vehículos tienen que quedarse en casa, entre las unidades que están exentas se encuentran:

• Vehículos con holograma 00.

• Vehículos con holograma 0.

• Eléctricos e híbridos.

• Vehículos de emergencia.

• Transporte escolar.

• Servicios funerarios, bajo las condiciones correspondientes.

• Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la acreditación requerida.

Estas excepciones forman parte de las disposiciones del programa en el Estado de México.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, el programa aplica en 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre ellos:

Ecatepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Tlalnepantla

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Coacalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ixtapaluca

La Paz

Tecámac

Tultitlán

Valle de Chalco

Chalco

Huixquilucan

Nicolás Romero.

Además, desde 2026 existen disposiciones específicas para municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, por lo que las condiciones pueden variar dependiendo de la zona.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir las restricciones puede generar una multa y, dependiendo de la entidad y las circunstancias, incluso el traslado del vehículo al corralón.

En el Estado de México, la sanción puede alcanzar 20 UMA, equivalente a 2 mil 346 pesos con el valor vigente de la UMA señalado en la información consultada. En CDMX, las sanciones pueden ir de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos.

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