Regresa el frío: Estados con temperaturas de 0 a 5 grados para el clima de hoy 19 de agosto en México

Estamos entrando a la etapa final del verano 2026 y las bajas temperaturas se comenzarán a sentir en diversas entidades, tal es el caso para el clima de hoy miércoles 19 de agosto.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)? Te contamos para que vayas sacando las chamarras y la cobija de tigre.

La dependencia informó que el monzón mexicano sobre el noroeste de México y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California, aunados a divergencia en altura, generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República en interacción con una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, además del paso de la onda tropical 29, originarán chubascos.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

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Lluvias en México miércoles 19 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Guerrero (centro y oeste) y Oaxaca (oeste).

: Guerrero (centro y oeste) y Oaxaca (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Veracruz (centro y sur).

: Nayarit (sur), Jalisco (oeste y centro), Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Veracruz (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango (noroeste y oeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y oeste), Zacatecas (noreste y este), Aguascalientes, Colima, Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (centro y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (sur).

: Baja California Sur (sur), Sonora (norte), Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte), Durango (noroeste y oeste), Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (norte y oeste), Zacatecas (noreste y este), Aguascalientes, Colima, Querétaro (oeste y sur), Hidalgo (centro y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Calor en México miércoles 19 de agosto

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

: Sonora (noroeste y oeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Bajas temperaturas 2026: ¿Dónde hará frío hoy?

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

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