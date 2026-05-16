Giro histórico en el mapa del Edomex: buscan independizar dos pueblos y crear nuevos municipios

El mapa territorial del Estado de México podría cambiar en los próximos meses luego de que las comunidades de Santiago Yeche y Teacalco iniciaran procesos para convertirse en municipios independientes. Actualmente, ambas localidades pertenecen a Jocotitlán y Temascalapa, respectivamente.

La discusión llegó a la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la LXII Legislatura, donde se encuentra en revisión sin una fecha exacta de resolución.

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¿Qué pueblos buscan convertirse en nuevos municipios del Edomex?

Según lo informado, representantes de la comunidad de Santiago Yeche, perteneciente a Jocotitlán, señalaron ante la comisión legislativa que buscan la creación de un nuevo municipio para fortalecer su identidad mazahua, impulsar un desarrollo independiente y responder a una demanda social que, aseguran, lleva años acumulándose.

La alcaldesa de Jocotitlán, Leilani Aylin López González, reconoció el derecho de la comunidad a presentar la solicitud, aunque sostuvo que actualmente no cumplen con requisitos como población suficiente, recursos propios e infraestructura necesaria para operar como municipio autónomo. También afirmó que el ayuntamiento mantiene obras y servicios activos en la zona.

En el caso de Teacalco, comunidad ubicada en Temascalapa, habitantes señalaron que buscan separarse debido al abandono que, aseguran, han sufrido por años en temas de seguridad, salud, educación, infraestructura y transporte público.

¿Qué pasaría con Teacalco si logra independizarse?

Durante la sesión legislativa, personas impulsoras de la iniciativa afirmaron que un municipio independiente permitiría administrar mejor los recursos y tomar decisiones propias sobre la zona. Incluso mencionaron la posibilidad de participar directamente en la administración del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos ubicado en el área.

Al reanudar la sesión de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, continúan con el procedimiento para la creación de nuevos municipios:



🔸Santiago Yeche, actualmente perteneciente al municipio de Jocotitlán.

🔹Tiacalco,… pic.twitter.com/D3edPiaqzO — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) May 12, 2026

La solicitud fue cuestionada por Jesús Martínez López, apoderado legal de Temascalapa, quien aseguró que no se cumplen los requisitos legales para crear una nueva demarcación. Recordó además que Teacalco ya había sido reconocido como municipio durante el siglo XIX, aunque perdió esa categoría por falta de recursos para sostener su funcionamiento.

En medio del debate, representantes de Axapusco y Teotihuacán señalaron que no tendrían inconveniente con la creación de un nuevo municipio siempre que no exista afectación territorial para sus demarcaciones.

¿Qué otros conflictos territoriales enfrenta el Estado de México?

Además de las solicitudes de independencia, la Comisión de Límites Territoriales revisa diversos conflictos entre municipios mexiquenses. Uno de los más relevantes involucra a Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco.

El alcalde de Santa Cruz Atizapán, Emilio Salas Perea, afirmó que buscan frenar actos administrativos y de gobierno realizados por otras autoridades dentro del polígono que reclaman como propio, pues considera que esto afecta la estabilidad social de la región.

Por su parte, Óscar Galán Flores, alcalde de Almoloya del Río, sostuvo que el territorio reclamado nunca perteneció a Santa Cruz Atizapán y adelantó que presentarán documentación para respaldar su postura. La presidenta municipal de Tianguistenco, Erika Patricia Olea de la Torre, aseguró que la disputa también afecta a su municipio y pidió inspecciones de campo para revisar la situación.

¿Por qué el INE participará en la delimitación territorial?

La comisión legislativa también aprobó colaborar con el Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar la delimitación territorial y reconocimiento de zonas de conurbación y colindancia de 43 municipios mexiquenses.

Como parte de este proceso, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios buscará decretos históricos y documentación territorial en la biblioteca legislativa “José María Luis Mora”. En caso de faltar información, se solicitará apoyo al Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.

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