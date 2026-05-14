Confirmado en Edomex: vuelve el Periférico Norte este día de mayo y conectará 6 municipios

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez confirmó la entrega total de la rehabilitación de Periférico Norte para el próximo lunes 18 de mayo, beneficiando la movilidad de 200 mil automovilistas diarios en el Valle de México.

La Junta de Caminos del Estado de México ejecutó una inversión de mil 200 millones de pesos para sustituir la carpeta asfáltica en 108 kilómetros de vialidad. Esta intervención integral, parte del programa "2026: Año de las Obras en Edomex“, revierte un deterioro acumulado de 40 años en el tramo que conecta desde Tepotzotlán hasta los límites con la Ciudad de México.

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¿Qué municipios se verán beneficiados con la apertura del Periférico Norte?

La modernización del Periférico Norte impactará directamente en los tiempos de traslado de millones de personas que circulan entre la entidad mexiquense y la capital del país.

Localidades con mayor impacto:

Naucalpan: mejora en los accesos desde la zona industrial y residencial.

mejora en los accesos desde la zona industrial y residencial. Tlalnepantla: conexión fluida con las principales arterias de ingreso a la CDMX.

conexión fluida con las principales arterias de ingreso a la CDMX. Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán: reducción de cuellos de botella en zonas comerciales.

reducción de cuellos de botella en zonas comerciales. Tepotzotlán y Tultitlán: agilidad en el transporte de carga y logística regional.

🚧 La reconstrucción de Periférico Norte sigue avanzando.



Con 108 km de rehabilitación vial, se mejora la conectividad y seguridad para habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán. 🚗✨



En 2026: #AñoDeLasObrasEdoMex pic.twitter.com/Ybp9S6HWos — Junta de Caminos del Estado de México (@jcedomex) May 11, 2026

¿Cuáles fueron las mejoras realizadas en el Periférico Norte?

Sustitución asfáltica: colocación de 2 mil 800 toneladas de asfalto

colocación de 2 mil 800 toneladas de asfalto Iluminación: instalación de nuevas luminarias LED en tramos críticos de oscuridad.

instalación de nuevas luminarias LED en tramos críticos de oscuridad. Seguridad peatonal: rehabilitación de puentes peatonales y balizamiento de pasos seguros.

rehabilitación de puentes peatonales y balizamiento de pasos seguros. Infraestructura hidráulica: limpieza profunda de la red de alcantarillado para evitar inundaciones pluviales.

¿Qué impacto económico y de movilidad genera esta obra en el Estado de México?

La rehabilitación del Periférico Norte programada para este 18 de mayo de 2026 marca un hito en la estrategia de infraestructura estatal, enfocada en la recuperación de la competitividad en el norte del área metropolitana.

Datos de poder del proyecto:

Inversión Estatal: mil 200 millones de pesos de recursos públicos.

mil 200 millones de pesos de recursos públicos. Generación de empleo: creación de 400 empleos directos y 2,000 indirectos.

creación de 400 empleos directos y 2,000 indirectos. Eficiencia vial: se proyecta una reducción del 30% en los tiempos de traslado actuales.

se proyecta una reducción del 30% en los tiempos de traslado actuales. Entregable final: Limpieza de áreas verdes y adecuación de banquetas en zonas urbanas.

🚧✨ Una transformación histórica para el Estado de México ✨🚧



Luego de cuatro meses de trabajo ininterrumpido, 24 horas al día, 7 días a la semana, el Gobierno del Estado de México logró en tiempo récord la reconstrucción histórica de Periférico Norte. pic.twitter.com/qBIyqAVYPl — Junta de Caminos del Estado de México (@jcedomex) May 12, 2026

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