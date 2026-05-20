Andy Warhol llega a Querétaro para La Noche de los Museos pero la muestra durará más de dos meses

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro inaugurará la exposición “Después de Warhol” en el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (MACQ), abriendo el acceso gratuito a piezas originales del reconocido artista plástico y máximo exponente del pop art.

La titular de la dependencia, Ana Paola López Birlain, confirmó que la muestra abrirá al público este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas, aprovechando la jornada de La Noche de Museos 2026. El proyecto, coordinado con la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro y el Clúster de Industrias Creativas, exhibirá obras que conectan el arte pop con el diseño gráfico y la publicidad comercial moderna.

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¿Qué piezas integran la exposición de Andy Warhol en Querétaro?

La colección reunida en el MACQ abarca el trabajo desarrollado por el autor estadounidense entre los años 1960 y 1968:

37 serigrafías originales: obras que muestran su técnica de producción en serie.

obras que muestran su técnica de producción en serie. Botellas de vodka intervenidas: piezas comerciales utilizadas como soporte artístico.

piezas comerciales utilizadas como soporte artístico. Un billete firmado: artículo auténtico con la rúbrica directa de Andy Warhol.

artículo auténtico con la rúbrica directa de Andy Warhol. Línea curatorial: el curador Juan José Díaz Infante diseñó la exposición para mostrar cómo Warhol influyó en el marketing, el diseño de modas y la cultura contemporánea.

¿Cómo asistir a la Noche de Museos en Querétaro este 2026?

La sexta edición de esta jornada cultural, coordinada por la dirección del Museo Regional, prevé la apertura simultánea de múltiples recintos en los municipios de Querétaro y Corregidora.

Horario: las sedes operarán con entrada libre desde las 16:00 hasta las 22:00 horas del viernes 22 de mayo. Espacios participantes: participan 35 recintos en total (14 públicos y 21 de administración privada o independiente). Espectadores: los organizadores proyectan una asistencia mínima de 15 mil visitantes para esta edición.

¿Cuáles son las actividades y sedes de la Noche de Museos?

El programa general de este año está integrado por 68 actividades artísticas distribuidas en el circuito de museos y galerías.

Museo de Arte Contemporáneo (MACQ): inauguración de la muestra de Andy Warhol a las 20:00 horas.

inauguración de la muestra de Andy Warhol a las 20:00 horas. Museo de la Ciudad: proyección especial de la película Los sudarios , del director David Cronenberg.

proyección especial de la película , del director David Cronenberg. Casa Queretana de las Artesanías: demostración en vivo de telar de pedal y cintura por artesanos de Tolimán y Colón.

demostración en vivo de telar de pedal y cintura por artesanos de Tolimán y Colón. Puerta La Victoria: exhibición de la Colección Hernández Domínguez, con piezas de Siqueiros y María Izquierdo.

exhibición de la Colección Hernández Domínguez, con piezas de Siqueiros y María Izquierdo. La Noche de Museos concluye el mismo 22 de mayo, pero la exposición de Andy Warhol permanecerá abierta en el MACQ hasta el 26 de julio de 2026.

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