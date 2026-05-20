Puntos Infonavit 2026: ¿Qué pasa con ellos si dejo de trabajar?

Renunciar o perder el empleo genera dudas sobre el futuro de trámites como el crédito de vivienda, sobre todo para quienes estaban cerca de iniciar su precalificación o ya verificaban su puntaje en Mi Cuenta Infonavit.

El sistema de puntuación se construye con varios factores como edad del trabajador, salario diario integrado, ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, bimestres de cotización continua, aportaciones patronales, etc.

Esta información es de suma importancia ya que, para un gran porcentaje de los trabajadores representa la única manera de hacerse de un patrimonio.

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¿Se pierden los puntos Infonavit al dejar de trabajar?

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), si dejas de trabajar, tus puntos no se pierden, pero se congelan. Los rubros asociados a tu edad, salario y ahorro acumulado se conservan, sin embargo, los bimestres de cotización continua y las aportaciones patronales se suspenden hasta que encuentres un nuevo empleo formal.

Por ejemplo, si un trabajador acumuló 900 puntos antes de quedarse sin empleo, ese puntaje seguirá existiendo dentro del sistema.

Pero durante el periodo sin trabajo formal no se sumarán nuevos puntos por cotización continua, lo que puede retrasar la posibilidad de alcanzar el puntaje necesario para solicitar un crédito.

Por ello, especialistas recomiendan no permanecer demasiado tiempo fuera del mercado laboral formal si se tiene como objetivo solicitar un crédito.

¿Se puede hacer algo para no dejar de sumar puntos Infonavit al no tener trabajo?

Sí. Las aportaciones extraordinarias son una opción para reforzar el ahorro.

Con este programa los derechohabientes pueden realizar depósitos directamente a la Subcuenta de Vivienda. En caso de tener empleo formal, estas aportaciones serían adicionales a las aportaciones bimestrales obligatorias que realiza el patrón (5% del salario diario integrado).

¿Qué pasa si ya tengo un crédito activo y me quedé sin empleo?

No te preocupes, cuentas con alternativas para no afectar tu patrimonio ni tu historial.

Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo): Si tu crédito fue otorgado después de 2009, puedes usar este beneficio por hasta 6 meses. Durante este tiempo, solo pagarás una pequeña parte de tu mensualidad y el Infonavit cubrirá el resto.

(Seguro de Desempleo): Si tu crédito fue otorgado después de 2009, puedes usar este beneficio por hasta 6 meses. Durante este tiempo, solo pagarás una pequeña parte de tu mensualidad y el Infonavit cubrirá el resto. Prórroga: Si no calificas para el seguro, el instituto puede otorgarte una prórroga total (pausa en tus pagos) hasta por 24 meses. Durante este periodo no se te cobrarán multas, aunque los intereses seguirán acumulándose a tu deuda.

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