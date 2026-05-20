Amazon remata la pantalla Hisense 4K de 50 pulgadas con Alexa integrado al precio mínimo histórico y 15 MSI

La plataforma de comercio electrónico de Amazon México cuenta con un descuento del 35 % en el costo de la pantalla inteligente Hisense A65N de 50 pulgadas. Actualmente, además, ofrece la posibilidad de pago en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Hisense 4K de 50 pulgadas en Amazon?

El dispositivo, que habitualmente presenta un precio de lista de $8,249 pesos, se encuentra rebajado temporalmente a un costo de $5,398.20 pesos, con opciones de financiamiento.

Amazon ofrece la posibilidad de diferir la compra en 15 meses sin intereses (MSI). Esta opción de financiamiento es exclusiva para los clientes que realicen la transacción con tarjetas de crédito de BBVA. Bajo este esquema de pago, las mensualidades fijas quedan en 359.88 pesos.

Para los usuarios que dispongan de tarjetas de crédito emitidas por otras entidades bancarias, la plataforma ofrece plazos alternativos de 3, 6, 9 y 12 MSI. Esta modalidad permite amortizar el costo de la pantalla sin cargos por financiamiento adicionales.

Si se opta por un financiamiento a plazos más largos con costo adicional, el sitio tiene disponibles esquemas de 18 meses (con mensualidades de 367.37 pesos y un pago total de $6,612.80 pesos) y de 24 meses (con mensualidades de 298.70 pesos y un pago total de $7,168.81 pesos). Ambas opciones de pagos diferidos aplican únicamente con tarjetas de crédito Banamex, según la publicación de Amazon.

El proceso de venta y entrega es gestionado de manera directa por Amazon México, lo que incluye la facilidad de envío gratuito.

Pantalla Hisense Cuenta con mando a distancia por voz compatible con comandos a través del asistente virtual Alexa. (Amazon)

Características de la pantalla Hisense A65N de 50 pulgadas

El televisor inteligente Hisense A65N de 50 pulgadas está equipado con tecnología de pantalla LED de resolución Ultra Alta Definición (UHD) 4K. Cuenta con soporte para Dolby Vision y Amplia Gama de Colores para mejorar el contraste de las imágenes.

Además, el dispositivo a la venta en Amazon trabaja bajo el sistema operativo Smart Vidaa TV y viene equipado con un mando a distancia por voz que integra compatibilidad directa con el asistente Alexa, permitiendo realizar búsquedas de contenidos o dar indicaciones de voz al pulsar el botón del control remoto.

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