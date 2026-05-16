Cambia el transporte público de Jalisco: aprueban programa que impactará en el servicio del estado

La Comisión Especial con Carácter Temporal para Vigilar la Mejora del Transporte Público en el Estado de Jalisco aprobó en lo general su programa anual de trabajo. El eje central de la Comisión es realizar una evaluación integral del servicio en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público.

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¿Qué evaluará el programa de transporte público de Jalisco?

El programa aprobado en el Congreso de Jalisco contempla una revisión técnica del cumplimiento de indicadores de calidad del servicio. Los criterios de verificación y umbrales de cumplimiento serán propuestos por el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, para contar con parámetros objetivos y medibles.

Además, se pretende revisar varios aspectos del transporte público, entre ellos:

El marco constitucional, legal y reglamentario en materia de movilidad y transporte.

en materia de movilidad y transporte. La implementación y funcionalidad del pago con tarjetas bancarias y sistemas de recarga accesibles.

bancarias y sistemas de recarga accesibles. La disponibilidad real de puntos de recarga y la operación efectiva de los medios de pago electrónico .

y la operación efectiva de los . El funcionamiento de herramientas de información en tiempo real sobre rutas, horarios y llegada de unidades

en tiempo real sobre rutas, horarios y llegada de unidades El impacto económico del incremento tarifario en la economía familiar de los jaliscienses

¿Por qué se evalúa la tarifa de 14 pesos del transporte en Jalisco?

La evaluación busca determinar si el servicio cumple de forma efectiva, verificable y medible las condiciones establecidas para mantener la tarifa de 14 pesos en el transporte en Jalisco.

Como parte de la agenda de la comisión, el próximo miércoles 20 de mayo de 2026 comparecerá ante el órgano legislativo el secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

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