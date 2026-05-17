Adiós a la pirotecnia en Querétaro: preparan iniciativa y junta de firmas que impactará en estos eventos del estado

El debate sobre el uso de fuegos artificiales en Querétaro volvió a tomar fuerza luego de que agrupaciones ciudadanas comenzaran a organizar una propuesta para restringir la pirotecnia en celebraciones públicas y actos oficiales. La iniciativa contempla reunir apoyo ciudadano para llevar el tema ante autoridades municipales en las próximas semanas.

La propuesta surge después de las reacciones generadas por recientes festejos por los 300 años del Acueducto de Querétaro, donde el uso prolongado de explosivos sonoros provocó críticas entre asociaciones civiles y habitantes del municipio.

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¿Qué es la iniciativa “Ley Diana”?

El proyecto fue nombrado “Ley Diana” en memoria de Diana Pérez, activista queretana reconocida por su trabajo en defensa animal y fundadora del refugio Tierra Paraíso.

La propuesta es impulsada por el llamado “Colectivo Ciudadano Sin Pirotecnia”, integrado por agrupaciones ambientalistas, defensores de animales, activistas y organizaciones enfocadas en derechos humanos.

De acuerdo con los promoventes, la intención es reducir el uso de explosivos en eventos organizados por autoridades municipales y fomentar alternativas menos invasivas para la población y el entorno.

¿Qué eventos podrían cambiar en Querétaro?

La propuesta busca enfocarse principalmente en actividades públicas financiadas u organizadas por autoridades locales. Entre los eventos que podrían verse impactados se encuentran:

Fiestas municipales

Ceremonias oficiales

Celebraciones patrias

Eventos masivos en plazas públicas

Conmemoraciones históricas

Espectáculos nocturnos con fuegos artificiales

Los colectivos consideran que este tipo de celebraciones podrían mantenerse mediante formatos distintos que no impliquen explosiones de alto impacto sonoro.

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Hoy, en La Cañada, celebramos el evento “Tlaxco Raíz de Querétaro”, para conmemorar los 300 años del paso del agua por el emblemático Acueducto queretano y destacar el… pic.twitter.com/cRZxZoAXYE — Rodrigo Monsalvo (@RodMonsalvoC) May 14, 2026

¿Por qué buscan limitar la pirotecnia?

Los impulsores de la iniciativa señalan que el ruido provocado por los fuegos artificiales puede generar complicaciones en distintos sectores de la población.

Entre los grupos mencionados por las organizaciones se encuentran:

Personas con sensibilidad auditiva

Adultos mayores

Personas dentro del espectro autista

Animales domésticos

Fauna silvestre

Además, asociaciones recordaron que en años anteriores se han documentado casos de animales afectados tras eventos con pirotecnia realizados en la capital queretana. Los colectivos también sostienen que el debate no busca eliminar las celebraciones públicas, sino replantear la manera en que se realizan ciertos espectáculos.

¿Cómo funcionará la recolección de firmas?

El “Colectivo Ciudadano Sin Pirotecnia” informó que buscará reunir firmas equivalentes al 0.1 por ciento del padrón electoral municipal, porcentaje requerido en el Reglamento de Participación Ciudadana para impulsar formalmente una iniciativa de este tipo.

Las organizaciones adelantaron que próximamente darán a conocer los puntos donde ciudadanos podrán respaldar la propuesta, así como los requisitos necesarios para participar.

En caso de reunir el apoyo requerido, la iniciativa podría ser presentada ante el Ayuntamiento de Querétaro para iniciar su análisis y eventual discusión en el ámbito municipal.

¿Qué alternativas plantean los colectivos?

Entre las opciones mencionadas para reemplazar los fuegos artificiales se encuentran espectáculos con drones, iluminación LED, proyecciones visuales y montajes audiovisuales de bajo impacto sonoro.

Los promoventes consideran que este tipo de tecnología ya se utiliza en distintas ciudades y permite mantener eventos atractivos sin recurrir al uso tradicional de pólvora.

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