Confirmado en Querétaro: preparan iniciativa para frenar la sequía y garantizar agua en estas zonas del estado

Presentaron en el Congreso de Querétaro una propuesta que busca crear obligaciones claras para las autoridades y garantizar el acceso al agua potable en comunidades rurales, zonas de rezago y localidades con alta marginación del estado.

La propuesta plantea crear un nuevo capítulo dentro de la Ley Estatal de Agua de Querétaro y surge de mesas de trabajo realizadas en distintos municipios, así como de reuniones con autoridades municipales, estatales y federales.

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¿Qué medidas contempla la iniciativa para frenar la sequía en Querétaro?

La propuesta, presentada por la diputada Sully Mauricio Sixtos, incluye inversión en:

Infraestructura hidráulica

Sistemas de captación de agua de lluvia

de agua de lluvia Alternativas de abastecimiento en localidades sin red convencional

Además, la medida impulsa tecnología de riego más eficiente —como el goteo y la microaspersión— para reducir el desperdicio en el sector agropecuario y enfrentar los efectos del cambio climático.

“El agua no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos. Debe garantizarse para las familias, las comunidades y también para quienes trabajan la tierra y producen alimentos", sostuvo la legisladora de Querétaro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable.

¿Cómo protegería Querétaro sus acuíferos con esta ley?

Otro punto central es la protección de las zonas de recarga hídrica y la prevención de la sobreexplotación de acuíferos. La iniciativa promueve el uso de agua tratada en actividades permitidas y propone crear planes de emergencia ante situaciones de sequía o escasez.

Además, contempla la participación activa de comunidades, ejidos, productores y usuarios en las decisiones sobre la gestión del agua. “El acceso al agua es un derecho humano, pero también una responsabilidad colectiva. Queremos un Querétaro con agua para las familias, para el campo y para el futuro", dijo la legisladora.

Y concluyó: “Tenemos que cuidar cada gota de agua. Esta iniciativa busca producir más, desperdiciar menos y proteger el recurso para las próximas generaciones”.

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