Apenas la semana pasada, la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) se vio sacudida con la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla, quien dejó el cargo de director general de la petrolera.

El nuevo responsable de Pemex será Juan Carlos Carpio Fregoso, quien hasta la semana pasada fungió como director de finanzas de la empresa, quien ahora será responsable de la compañía petrolera más endeudada del mundo.

Tan solo en 2026, Pemex ha sufrido tres explosiones en sus refinerías, recordamos cada uno de los casos que han sacudido a la empresa.

16 de mayo de 2026, explosión en refinería de Dos Bocas

El accidente más reciente ocurrió apenas el pasado 16 de mayo en las instalaciones de la llamada Refinería Olmeca, ubicada en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, por lo que se activaron los protocolos de emergencia correspondiente.

Aunque vecinos de la refinería denunciaron que el humo expulsado por la explosión fue visible desde diferentes puntos de los municipios de Dos Bocas y Paraíso, Pemex se limitó a decir mediante un comunicado que todo fue parte de “obras de mantenimiento”, afirmando que se trataba de maniobras de vaciado que “contemplan el uso de vapor de agua y venteos abiertos controlados”.

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Explosión en refinería de Salina Cruz, Oaxaca

Apenas días antes de que se hiciera oficial la renuncia de Rodríguez Padilla, se registró otra explosión en una de las refinerías de Pemex ubicada en Salina Cruz, Oaxaca.

En esta ocasión, una explosión en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2 dejó un saldo inicial de seis personas lesionadas: tres trabajadores de Pemex y tres de compañías externas. Posteriormente, la propia petrolera confirmó que un trabajador había perdido la vida por estos hechos.

Mueren cinco en marzo de 2026

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que ocurre un accidente de gran magnitud en la Refinería Olmeca, obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues a penas en marzo de este año se registró una explosión fatal.

En este accidente, cinco personas perdieron la vida. De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron por el desborde de “aguas aceitosas” por lluvias, lo que desató un incendio y posterior explosión.

Este accidente generó preocupación entre los habitantes de la zona, principalmente porque junto a la refinería se encuentra una escuela primaria.

Además de estas explosiones, Pemex también quedó en medio de la polémica cuando se registró un derrame de hidrocarburos en costas del Golfo de México, lo que dejó secuelas en las costas de Tabasco y Veracruz; incluso se hallaron residuos en las costas de Estados Unidos.

Si quieres saber más sobre los adeudos que acechan a Pemex, te recomendamos leer esta nota de Azteca Noticias.

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