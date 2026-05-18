Es oficial: Cirque du Soleil vuelve a CDMX en 2026 y estas son las fechas y precios

La compañía Cirque du Soleil confirmó el regreso de su Gran Carpa a la CDMX con su nueva producción titulada “ECHO”, programando su temporada del 12 de noviembre al 20 de diciembre de 2026.

La boletera Ticketmaster gestiona la distribución de las entradas para el recinto de Santa Fe, estableciendo un esquema que incluye facilidades de hasta tres meses sin intereses para adquisiciones que superen los 3 mil pesos. Esta producción, dirigida por Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, utiliza una propuesta escénica basada en tecnología de video mapping y una estructura de cubo gigante instalada en la Gran Carpa Soleil, consolidando el cierre de su gira nacional tras visitar Querétaro y Guadalajara.

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¿Cuáles son los precios oficiales de los boletos para Cirque du Soleil en CDMX?

El sitio oficial del espectáculo publicó el listado de tarifas para las distintas zonas de la Gran Carpa Santa Fe, reflejando los costos con los cargos por servicio ya integrados en la plataforma de venta.

Precios por sección de asientos:

VIP: $6,000.25 pesos.

$6,000.25 pesos. Platino: $4,500.00 pesos.

$4,500.00 pesos. Golden: $4,099.50 pesos.

$4,099.50 pesos. Premium: $3,749.50 pesos.

$3,749.50 pesos. Preferente: $3,100.00 pesos.

$3,100.00 pesos. Niveles Generales: Nivel A en $2,600.25 pesos, Nivel B en $1,800.50 pesos y Nivel C en $1,599.50 pesos.

Cirque du Soleil en México Cirque du Soleil vuelve a México con funciones en Querétaro, Guadalajara y CDMX. (Instagram Cirque du Soleil)

¿De qué trata el espectáculo ECHO y cuánto dura la función?

La propuesta artística de Cirque du Soleil aborda las relaciones simbióticas entre los seres humanos y el reino animal a través de una narrativa de exploración.

Detalles del montaje en escena:

Duración total: el evento tiene una extensión de 125 minutos, la cual incluye un intermedio obligatorio de 25 minutos.

el evento tiene una extensión de 125 minutos, la cual incluye un intermedio obligatorio de 25 minutos. Elementos escénicos: fusión de poesía, actos de contorsión, trapecio Washington y una orquesta en ejecución en vivo.

fusión de poesía, actos de contorsión, trapecio Washington y una orquesta en ejecución en vivo. Eje narrativo: la trama sigue a los personajes Future y el perro Ewai en la interacción con un cubo modular tecnológico.

Cirque du Soleil Cirque du Soleil regresa a CDMX con su espectáculo ECHO. (Facebook Cirque Du Soleil)

¿Cómo adquirir las entradas para la Gran Carpa Soleil en 2026?

Los usuarios deben ingresar a los canales digitales autorizados por Ticketmaster o acudir directamente a las taquillas del establecimiento físico para evitar la reventa ilegal.

Canal de venta: plataforma en línea de Ticketmaster y taquillas oficiales en la Gran Carpa Santa Fe .

plataforma en línea de y taquillas oficiales en la . Beneficio bancario: aplicación de 3 meses sin intereses en compras que alcancen o superen los $3,000.00 pesos .

aplicación de 3 meses sin intereses en compras que alcancen o superen los . Fase de venta general: Apertura del sistema desde el pasado 1 de mayo de 2026 .

Apertura del sistema desde el pasado 1 de mayo de . Funciones disponibles desde el 12 de noviembre de hasta el 20 de diciembre de 2026.

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