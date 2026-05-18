La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Marilyn Jolette Chío García, una adolescente de 17 años que salió de su casa a la escuela en la alcaldía Coyoacán y no volvió.

De acuerdo a su ficha de búsqueda, emitida el pasado 13 de mayo, fue vista por última vez el martes 12 en la colonia Del Carmen, en la alcaldía antes mencionada; sin embargo, no se ha tenido contacto con la menor.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Marilyn Jolette Chío García, de 17 años, vista por última vez el pasado 12 de mayo, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/ewtJq6EtRy — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 13, 2026

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Señas particulares de Marilyn Jolette Chío García

Las autoridades buscan a una menor que mide 1.5 metros, es de complexión delgada y tiene tez clara; además, tiene cabello negro y lacio.

No se identificaron señas particulares; sin embargo, se sabe que vestía una blusa negra, pants gris y tenis blancos con negro cuando fue vista por última vez.

En caso de que se tenga algún dato de la joven, las autoridades recuerdan que puedes marcar a los teléfonos (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

Familiares de Marilyn Jollete exigen más trabajo a las autoridades

Desde la desaparición a hoy han pasado seis días, en los cuales no se sabe la ubicación de la menor. Ese día se dirigía al CETIS 2 David Alfaro Siqueiros alrededor de las 07:00 horas; no obstante, hasta las 15:00 horas se tuvo el último contacto con ella cuando envió mensaje a una de sus amigas para decirle que no había podido entrar al plantel y que la vería después.

Pese a que se presentó la denuncia y se emitió la ficha de búsqueda, la familia asegura que hay retrasos en la investigación, debido a que no se han revisado las cámaras de seguridad para conocer a dónde fue la joven.

“Se estuvo pidiendo toda la noche que se revisaran cámaras de la ciudad y no pasó nada”, explicaron los familiares a los medios de comunicación, luego de que decidieron realizar bloqueos en Río Churubusco y División del Norte.

Cualquier información es valiosa para dar con el paradero, la joven que es buscada en toda la CDMX.

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