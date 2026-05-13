Estudiantes de este municipio de Guanajuato tendrán apoyo de $2,400 pesos para el transporte

El Gobierno Municipal de León, Guanajuato, entregó la Beca Transporte 2026, un apoyo económico dirigido a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. El beneficio busca reducir los gastos de movilidad y evitar que el costo del traslado se convierta en un obstáculo para continuar con los estudios.

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, en coordinación con la Dirección General de Educación de León, y contempla un monto de 2,400 pesos anuales distribuidos en dos exhibiciones.

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¿Cuántas becas de transporte entregó el municipio de León en 2026?

El director general de Educación, Jonathan González Muñoz, informó que en esta primera etapa se entregaron 2,000 becas. El resto del total será distribuido posteriormente a través de otras convocatorias.

La alcaldesa Gutiérrez destacó la importancia del programa para combatir el abandono escolar: “Si está el talento, la voluntad, las ganas de que salgan adelante, nosotros les tenemos que dar herramientas para que puedan seguirse preparando", señaló durante el acto de entrega.

¿Cómo beneficia la Beca Transporte 2026 a los estudiantes de León?

La Beca Transporte 2026 ofrece un apoyo económico de $2,400 pesos anuales a los estudiantes de León, lo que les permite a los jóvenes poder costear otros gastos educativos.

Los propios beneficiarios de este municipio de Guanajuato coincidieron en que el apoyo marca una diferencia real en su economía cotidiana. Esmeralda, estudiante de primaria, contó que se inscribió al programa de forma rápida y sencilla a través del teléfono, con ayuda de su madre.

Azul y Betzaira, universitarias de la ENES UNAM, destacaron que el dinero que antes destinaban al transporte ahora puede usarse para útiles escolares y otros gastos.

Las estudiantes comentaron que se enteraron del programa a través de redes sociales, donde el trámite de inscripción se realizó de manera rápida y sencilla.

En tanto, las autoridades recordaron que existen otros apoyos municipales vigentes para los estudiantes de este municipio de Guanajuato:

Beca Lee-ón : orientada a fomentar la lectura entre estudiantes.

: orientada a fomentar la lectura entre estudiantes. León 450 : apoyo económico para alumnos de preparatoria y universidad.

: apoyo económico para alumnos de preparatoria y universidad. Beca Excelencia: su convocatoria será publicada en septiembre y está destinada a estudiantes con alto rendimiento académico que cumplan con los requisitos establecidos, incluido el promedio escolar.

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