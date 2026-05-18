El temporal de lluvias en la CDMX continúa y a pesar de los días calurosos que se han presentado en la capital del país, las precipitaciones no se han hecho esperar, pero aunado a ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido un “Aviso Especial” en el que se pronostican 4 días de lluvia intensa con granizadas en la Ciudad de México.

Estas lluvias en la CDMX podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento por encima de los 50 km/h.

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Días en los que habrá lluvias en CDMX

Según lo dado a conocer por Protección Civil las lluvias en CDMX serán los días 18,19,20 y 21 de mayo de 2026 por lo que será relevante tomar medidas ante el temporal que podría provocar inundaciones en algunas zonas del centro del país.

⚠️#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México.



Del lunes 18 de mayo al jueves 21 de mayo, se prevén #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos que pueden superar los 50 km/h.… pic.twitter.com/ttA2Q2Ja3c — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 15, 2026

Recomendaciones ante 4 días de lluvia en la CDMX

Protección Civil y las autoridades de seguridad de la CDMX también hacen hincapié en las medidas de prevención que habría que tomar antes los 4 días de lluvias en CDMX con el fin de reducir los riesgos que esto implica:

Evitar que se acumule basura de las coladeras cercanas a los hogares y así evitar acumulación de agua

cercanas a los hogares y así evitar acumulación de agua No intentar atravesar avenidas o calles que presenten corrientes de agua, esto sin importar que se vean de nivel bajo ya que la fuerza del agua podría arrastrar personas

esto sin importar que se vean de nivel bajo ya que la fuerza del agua podría arrastrar personas Mantenerse informafos a través del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC , que emite avisos en tiempo real por zona de la CDMX

, que emite avisos en tiempo real por zona de la CDMX Si hay actividad eléctrica evitar buscar resguardarse debajo de los árboles o de estruturas metálicas que podrían ser conductoras de energía o colapsar

que podrían ser conductoras de energía o colapsar Evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica, y sal a la calle con impermeable o paraguas siempre que puedas.

durante la actividad eléctrica, y sal a la calle con impermeable o paraguas siempre que puedas. Al conducir es necesario viajar a una velocidad moderada y mantener doble distancia para evitra choques por derrapes

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