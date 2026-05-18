El temporal de lluvias en la CDMX continúa y a pesar de los días calurosos que se han presentado en la capital del país, las precipitaciones no se han hecho esperar, pero aunado a ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido un “Aviso Especial” en el que se pronostican 4 días de lluvia intensa con granizadas en la Ciudad de México.
Estas lluvias en la CDMX podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizadas y rachas de viento por encima de los 50 km/h.
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Días en los que habrá lluvias en CDMX
Según lo dado a conocer por Protección Civil las lluvias en CDMX serán los días 18,19,20 y 21 de mayo de 2026 por lo que será relevante tomar medidas ante el temporal que podría provocar inundaciones en algunas zonas del centro del país.
Recomendaciones ante 4 días de lluvia en la CDMX
Protección Civil y las autoridades de seguridad de la CDMX también hacen hincapié en las medidas de prevención que habría que tomar antes los 4 días de lluvias en CDMX con el fin de reducir los riesgos que esto implica:
- Evitar que se acumule basura de las coladeras cercanas a los hogares y así evitar acumulación de agua
- No intentar atravesar avenidas o calles que presenten corrientes de agua, esto sin importar que se vean de nivel bajo ya que la fuerza del agua podría arrastrar personas
- Mantenerse informafos a través del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, que emite avisos en tiempo real por zona de la CDMX
- Si hay actividad eléctrica evitar buscar resguardarse debajo de los árboles o de estruturas metálicas que podrían ser conductoras de energía o colapsar
- Evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica, y sal a la calle con impermeable o paraguas siempre que puedas.
- Al conducir es necesario viajar a una velocidad moderada y mantener doble distancia para evitra choques por derrapes
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