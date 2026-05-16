Exhiben acarreados de Morena para inflar mitin de “apoyo” a favor de Ignacio Campos

Las plataformas digitales se inundaron de denuncias ciudadanas y evidencias en video que exponen la presunta movilización de contingentes ajenos a la localidad para simular un apoyo multitudinario en el mitin del candidato.

Testigos captaron el momento en que decenas de autobuses privados arribaron a las inmediaciones del evento, donde los coordinadores organizaban el descenso de personas para dirigirlas hacia la concentración política.

Esta situación ha generado un intenso debate sobre las prácticas del partido oficialista y la autenticidad de sus convocatorias masivas.