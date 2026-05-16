Es oficial en León: el sistema de fotomultas se expande a 20 nuevas zonas y la sanción por exceso de velocidad supera los $2,400 pesos

León endurece la vigilancia en sus principales vialidades. El municipio guanajuatense, una de las ciudades con mayor parque vehicular del Bajío, prepara la mayor expansión de su sistema de fotomultas desde que entró en operación. La medida busca atender el creciente número de conductores que circulan a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora en avenidas urbanas, registradas por los radares ya instalados.

La iniciativa contempla la incorporación de 20 radares adicionales que se sumarían a los 10 dispositivos fijos y 3 puntos móviles que operan en la ciudad desde enero de 2024, con una expansión que abarcará prácticamente todos los puntos críticos de la red vial leonesa.

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¿Dónde estarán los nuevos radares de fotomultas en León?

La propuesta presentada por el municipio busca duplicar con creces la cobertura actual del sistema. De los 20 puntos identificados, 13 ya están confirmados por la autoridad municipal y 7 se encuentran en análisis debido a su historial de siniestralidad, según informó el síndico del ayuntamiento, Román Cifuentes Negrete.

Estas son las 12 ubicaciones adelantadas oficialmente para los nuevos radares:

Bulevar José María Morelos, entre Zanda y Distribuidor Benito Juárez.

Bulevar Juan Alonso de Torres, entre Iztaccíhuatl e Insurgentes.

Vicente Valtierra, entre avenida Magisterial y bulevar Del Carmen.

Juan Alonso de Torres, Adolfo López Mateos y Hermenegildo Bustos.

Timoteo Lozano, entre avenida La Merced y avenida Central.

Eje Metropolitano, entre Karol Wojtyla y bulevar La Luz.

Bulevar San Juan Bosco, entre Cloto y Salamina.

Malecón del Río, entre 5 de Mayo y bulevar La Luz.

Bulevar Mariano Escobedo, entre avenida Américas y Tepeyac.

Miguel de Cervantes Saavedra, entre Cerezas y avenida Avellano.

Bulevar Juan Alonso de Torres, entre Colmenar y Escobedo.

Bulevar Las Joyas, entre Candora y acceso a colonia Convive.

“Son zonas de mayor accidentalidad donde se han estado repitiendo este patrón de eventos o de siniestros, son zonas de acuerdo a las condiciones que presenta la vialidad que permiten que los conductores suban el nivel de la velocidad”, explicó Cifuentes Negrete.

El director de Policía Vial de León, Miguel Ángel Mares de la Mora, aclaró que los dispositivos requieren un tramo mínimo de 300 a 400 metros para operar correctamente, por lo que no todos los puntos con exceso de velocidad son aptos para instalar los radares.

León El Municipio tendrá 20 radares adicionales que se sumarían a los 10 dispositivos fijos en las calles. (facebook.com/LeonSSPL)

¿Cuánto cuesta una fotomulta por exceso de velocidad en León?

El costo de la sanción se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, las tarifas vigentes son las siguientes:

Vías primarias y secundarias : la multa oscila entre $1,759 y $2,698 pesos (15 a 23 UMA).

: la multa oscila entre (15 a 23 UMA). Zonas de alta concentración : en escuelas, hospitales, mercados o iglesias, la sanción aumenta hasta los $3,519 pesos (30 UMA).

: en escuelas, hospitales, mercados o iglesias, la sanción aumenta hasta los (30 UMA). Uso de antirradares: instalar detectores en vehículos particulares conlleva una multa adicional de hasta $518 pesos.

Si el conductor liquida la sanción dentro del plazo de gracia o solicita servicio comunitario en los primeros 10 días hábiles, puede acceder a un descuento de hasta el 90% del monto original, según el reglamento vigente.

¿Cuáles son los resultados del sistema de fotomultas en León?

Desde que comenzó a operar el sistema en enero de 2024, con corte al 13 de marzo de 2025, las cifras oficiales revelan la magnitud del fenómeno:

167,432 infracciones validadas en poco más de un año de operación.

en poco más de un año de operación. Solo 15,079 multas pagadas en efectivo (apenas el 9% del total).

(apenas el 9% del total). Un conductor con récord de 202 sanciones acumuladas, equivalentes a 1,010 horas de servicio comunitario o 342,814 pesos en pago efectivo.

Las autoridades municipales aseguran que en los puntos donde ya operan los radares se ha observado una disminución en el número de conductores que exceden los límites de velocidad permitidos.

¿Cuáles son los límites de velocidad permitidos en León?

El Reglamento de Tránsito y Policía Vial del municipio establece límites máximos diferenciados según el tipo de vialidad. Conocerlos resulta clave para evitar caer en las cámaras del sistema:

Vías primarias : 70 kilómetros por hora como máximo.

: 70 kilómetros por hora como máximo. Vías secundarias : 50 kilómetros por hora.

: 50 kilómetros por hora. Zonas de alta concentración : 20 kilómetros por hora en áreas escolares, peatonales, hospitalarias, mercados, iglesias, centros deportivos y de recreación.

: 20 kilómetros por hora en áreas escolares, peatonales, hospitalarias, mercados, iglesias, centros deportivos y de recreación. Transporte público en ruta fija: 50 kilómetros por hora máximo, incluso cuando existan señalamientos que permitan velocidades superiores.

A falta de señalamientos oficiales, estos límites se aplican automáticamente como referencia.

¿Cómo funciona el sistema de fotomultas en León?

El sistema opera mediante cámaras y radares de la empresa Autotraffic S.A. de C.V., proveedor que también opera en estados como Jalisco, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala. Estos son los pasos del proceso completo:

Detección automática: las cámaras registran la hora, la velocidad y el lugar de la infracción. Captura fotográfica: el sistema toma una imagen del vehículo y la placa. Envío al centro de procesamiento: los datos se cruzan con el Padrón del Registro Vehicular del Estado de Guanajuato. Notificación al domicilio: la multa llega al hogar del propietario en un plazo no mayor a 30 días. Pago o servicio comunitario: el conductor puede liquidar el monto o sustituirlo por horas de servicio a la comunidad.

El municipio paga 480 pesos a la empresa por cada multa cobrada, conforme al convenio establecido desde la implementación del sistema.

¿Qué pasa si no pago una fotomulta en León?

El incumplimiento de las sanciones acarrea consecuencias administrativas directas para el conductor. Las fotomultas no liquidadas quedan registradas en el sistema municipal Pagonet, lo que activa una serie de bloqueos automáticos:

Refrendo de placas : el sistema estatal exige una constancia de no infracción municipal; si existe un adeudo, el trámite queda inhabilitado.

: el sistema estatal exige una constancia de no infracción municipal; si existe un adeudo, el trámite queda inhabilitado. Renovación de licencia de conducir : no podrá tramitarse hasta liquidar la multa pendiente.

: no podrá tramitarse hasta liquidar la multa pendiente. Baja o reposición de documentos vehiculares: cualquier movimiento administrativo queda suspendido.

El conductor también puede ver afectado su historial ante la Dirección de Movilidad y la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Guanajuato.

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