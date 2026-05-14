En medio de los ataques sistematizados que se han generado en contra de algunos medios de comunicación mexicanos, este jueves 14 de junio la organización Mexicanos Contra la Corrupción denunció que tres de sus reporteros fueron retenidos mientras realizaban sus labores en Tecámac, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los periodistas que fueron retenidos en la comunidad de Ozumbilla son Leonardo Núñez González, así como Eduardo Buendía, esto en medio de una investigación que realizaban dentro de la entidad mexiquense.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasó con los periodistas Leonardo Núñez y Eduardo Buendía en Edomex?

En un inicio la misma organización de Mexicanos Contra la Corrupción, denunció a través de sus redes sociales que tres de sus reporteros fueron retenidos por residentes de Tecámac en medio de una investigación.

Información dada a conocer por medios nacionales, señala que los tres periodistas fueron retenidos luego de que no se identificaran, por lo cual elementos de la policía municipal los tuvieron que trasladar ante el Ministerio Público para evitar conatos de bronca y que la situación subiera de tensión.

Fue a través de las mismas redes sociales de Leonardo Núñez, que se compartió un video grabado del momento exacto de la retención, así como el momento en el que uno de los reporteros desciende del vehículo en el que viajaban para dialogar.

Pese a lo antes mencionado, es importante recalcar que Mexicanos Contra la Corrupción informó que sus periodistas se encuentran fuera de peligro además de que ya fueron liberados.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad informa que tres reporteros de la organización fueron retenidos por residentes de Tecámac, cuando realizaban una investigación periodística.

Los periodistas están a salvo.

Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad. — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) May 14, 2026

Acto atenta contra la libertad de expresión en México

Vale la pena hacer mención que este hecho ocurre en medio de la persecución sistemática que hay en contra de medios mexicanos que denuncian casos de corrupción, omisión de labores y demás temas políticos que incomoden al partido oficialista, Morena.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.