Si te registraste para ser parte del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) y recibiste una confirmación de que te quedaste, muy pronto recibirás la tarjeta para que puedas acudir por tu apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales.

El programa Mujeres con Bienestar del Edomex tiene el objetivo de apoyar no solo económicamente a las mexiquenses de 18 a 59 años que viven en situación de pobreza o carencia, sino también puedan acceder a servicios y beneficios que mejoren su calidad de vida como:

Asistencia psicológica

Asistencia dental

Asistencia médica

Asistencia funeraria

Seguro de vida

Asistencia nutricional

Asistencia legal

Asistencia financiera

Descuentos para el Bienestar

Tarifa preferencial en el transporte público

Capacitación digital y certificación

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¿Quiénes recibirán la tarjeta?

Las mujeres que estaban en lista de espera y que contaban con folios de 2023 y 2024 y recientemente actualizaron sus datos serán las que reciban su tarjeta, según las autoridades.

#8M | 700 mil mexiquenses serán beneficiadas este año con el programa #MujeresConBienestar, mediante el cual recibirán un apoyo económico, así como servicios médicos, educativos y jurídicos.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/qAo14Gtv6K — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) March 8, 2026

¿Qué municipio del Edomex recibirá la tarjeta de Mujeres con Bienestar?

La entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias se hará de manera paulatina, a través de ventos regionales y de acuerdo con la Secretaría de Bienestar del Edomex, se realizará entre el 18 y el 20 de mayo en el Valle de Chalco.

Las beneficiarias recibirán la tarjeta en el CEDIS 154, ubicado en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, en la hora indicada.

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