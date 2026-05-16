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OMS declara al ébola como una emergencia de salud internacional

La OMS declaró emergencia internacional tras el brote de ébola en el Congo y Uganda

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró de último momento que el ébola es una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras el brote registrado en el Congo y Uganda, que ya ha provocado la muerte de 65 personas y cientos de casos sospechosos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que este brote cumple con los criterios de la definición de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, después de que se evaluara el riesgo para la salud humana, propagación y el riesgo de interferencia con el tráfico internacional.

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