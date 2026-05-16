Presentan iniciativa en Querétaro que impactaría en la obra de la carretera Federal 57

La diputada Adriana Meza presentó ante la Legislatura del Estado de Querétaro un Punto de Acuerdo para exhortar a la SICT y Capufe a agilizar, coordinar y fortalecer de manera inmediata los trabajos de modernización en el tramo Palmillas–Querétaro.

Este instrumento legislativo fundamenta su urgencia en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, exigiendo a las autoridades federales un informe técnico actualizado y la implementación de estrategias que reduzcan la congestión vehicular. La iniciativa busca mitigar el impacto económico y social en la región, ante una obra que representa una inversión de 1,200 millones de pesos y que actualmente compromete la seguridad y el bienestar psicosocial de miles de usuarios que transitan diariamente por este corredor estratégico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las medidas propuestas para agilizar el final de la obra en la Carretera 57?

El exhorto legislativo establece una hoja de ruta técnica para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado y sus contrapartes federales resuelvan las deficiencias operativas en el tramo intervenido con especial énfasis en estos puntos:

Eficiencia operativa: acelerar los tiempos de ejecución mediante la optimización de jornadas laborales.

acelerar los tiempos de ejecución mediante la optimización de jornadas laborales. Seguridad vial prioritaria: reforzar la señalización preventiva y las medidas de mitigación de incidentes en zonas de obra.

reforzar la señalización preventiva y las medidas de mitigación de incidentes en zonas de obra. Transparencia técnica: entrega obligatoria de reportes sobre el avance físico y programático real de la construcción.

entrega obligatoria de reportes sobre el avance físico y programático real de la construcción. Gestión del tráfico: diseño de estrategias de flujo vehicular que eviten el colapso en las zonas de reducción de carriles.

Presenta diputada Adriana Meza propuesta de Exhorto para agilizar, coordinar y fortalecer acciones en la obra de la carretera Federal 57, tramo Palmillas–Querétaro

*Información enviada de la Oficina de la diputada Adriana Meza Argaluza.https://t.co/s8S48zGAjh pic.twitter.com/muyWM1qV3q — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) May 11, 2026

¿Por qué se pospuso la entrega de la obra hasta julio de 2026?

Pese a que el contrato original de Banobras estipulaba el término de los trabajos en mayo de 2026, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena Stadelmann, confirmó un retraso de dos meses adicionales bajo estos argumentos:

Detección de imprevistos: hallazgo de elementos fuera del proyecto original que obligaron a modificar los procesos constructivos. Ajustes de ingeniería: necesidad de recalibrar la colocación de los 30 centímetros de concreto especializado. Extensión de tramos: la meta actual se fija hasta el kilómetro 202.8, proyectando la finalización para mediados de julio.

cierres en carreteras La nueva carretera Arco Norte-San Juan del Río permitirá a los conductores evitar el tramo de cuota de la 57. (Guardia Nacional Carreteras)

¿Cómo impacta el caos vial de la Carretera 57 a los conductores de Querétaro?

El análisis técnico presentado por la diputada Adriana Meza revela que las afectaciones han rebasado los umbrales de tolerancia logística, generando un entorno de riesgo constante:

Tiempos de traslado: incrementos superiores al 100% en trayectos habituales.

incrementos superiores al en trayectos habituales. Salud Psicosocial: niveles críticos de estrés, fatiga y percepción de inseguridad entre los conductores de transporte de carga y vehículos particulares.

niveles críticos de estrés, fatiga y percepción de inseguridad entre los conductores de transporte de carga y vehículos particulares. Accidentalidad: mayor concentración de colisiones en zonas de desvío temporal debido a la congestión acumulada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.