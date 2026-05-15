Mario Molina, premio Nobel de Química: “La creciente congestión vehicular genera un deterioro significativo en la calidad de vida”

La movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México ha sido, durante años, uno de los desafíos más complejos para la salud pública y la convivencia social. En un análisis emitido en 2016, el Centro Mario Molina destacó que la problemática de la calidad del aire es un reto que la sociedad debe enfrentar con cambios estructurales.

El organismo señaló que el deterioro ambiental no es un fenómeno aislado, sino que está íntimamente ligado a un modelo de ciudad que ha priorizado el uso del automóvil particular por encima de otras alternativas.

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¿Cómo afecta el tráfico a la calidad de vida en el Valle de México, según Mario Molina?

El dato central de la advertencia de 2016 radica en el impacto social del tráfico. Según el premio Nobel de Química mexicano, la creciente congestión vehicular genera un deterioro significativo en la calidad de vida de los habitantes. Este fenómeno no se limita únicamente a las emisiones contaminantes que se respiran, sino que incluye factores como:

Estrés por los tiempos de traslado

por los tiempos de traslado Contaminación auditiva

Riesgo constante de accidentes viales

Para el doctor Mario Molina, el uso desmedido del coche privado impone costos que la sociedad termina pagando de diversas formas. Bajo la visión del Centro, el auto ocupa un espacio público valioso que podría destinarse a sistemas más eficientes. Además, el ruido generado por la saturación vial y la frecuencia de percances son elementos que contribuyen a un entorno urbano hostil, afectando la salud mental y física de quienes transitan por las arterias de la metrópoli.

El marco legal en México ha intentado integrar estas preocupaciones en las leyes de movilidad, pero el diagnóstico de 2016 advertía que, si no se tomaban decisiones oportunas, la dinámica urbana seguiría colapsando.

¿Qué propuso Mario Molina para mejorar la movilidad urbana?

La solución planteada en 2016 por el Centro Mario Molina para mejorar la calidad de vida se centra en una transformación del transporte público. La propuesta histórica sugiere que solo mediante un sistema masivo, seguro y de alta calidad —como la expansión del Metro y el Metrobús— se podrá ofrecer una alternativa real al automóvil.

Asimismo, destaca la importancia de otras medidas:

Integrar los distintos modos de transporte para que los ciudadanos puedan realizar transbordos de manera ágil y sencilla.

Cobro por estacionamiento en vía pública.

Posibles cargos por congestión en zonas críticas.

De igual forma, el combate a la corrupción en los centros de verificación y la actualización constante de los límites de emisiones siguen siendo tareas pendientes que el Nobel de Química consideraba fundamentales para recuperar la habitabilidad de la ciudad.

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