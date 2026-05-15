Confirmado en Aguascalientes: la Ruta 51 del transporte público cambia de recorrido

Usuarios del transporte público en Aguascalientes deberán tomar precauciones ante los nuevos ajustes anunciados para la Ruta 51, la cual modificó parte de su trayecto desde el pasado 10 de mayo.

El cambio permitirá que esta ruta amplíe su cobertura hacia el fraccionamiento Vista Serena, una zona que ahora contará con conexión directa mediante esta línea del transporte público sin afectar el resto de su operación habitual.

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¿Cómo cambiará el recorrido de la Ruta 51?

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes (CMOV), la Ruta 51 extendió su trayecto sobre la calle 16 de Septiembre y la carretera 152 hasta llegar al fraccionamiento Vista Serena.

Según la CMOV, la modificación solo contempló este cambio, por lo que el resto de las paradas y trayecto habitual continuará funcionando de manera normal para los usuarios.

Autoridades estatales también precisaron que los horarios e itinerarios de operación no sufrieron.

¿Qué otras rutas tendrán modificaciones en Aguascalientes?

Además de la Ruta 51, las rutas 3, 10S y 34 también ampliaron su recorrido desde el domingo 10 de mayo.

En estos casos, las tres líneas extendieron su trayecto sobre Paseo San Gerardo hasta llegar a Meridiam Park, una zona del sur de Aguascalientes que en años recientes ha registrado crecimiento habitacional y mayor demanda de transporte público.

Reactivación de la Tarjeta YoVoy en Aguascalientes

De manera paralela a los cambios en rutas del transporte público, la CMOV mantiene abierto el proceso de renovación y reactivación de la Tarjeta YoVoy para adultos mayores y personas con discapacidad.

Este trámite está dirigido a usuarios que realizaron su registro en años anteriores y necesitan mantener vigente el beneficio de tarifa preferencial dentro del sistema de transporte urbano de Aguascalientes.

La autoridad estatal informó que el proceso de actualización permanecerá disponible durante mayo y junio, con atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 15:00 horas.

¿Qué documentos se necesitan para renovar la Tarjeta YoVoy?

Las personas interesadas en realizar el trámite deben presentar:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (tanto en original como en copia)

En el caso de adultos mayores, también será necesario mostrar la credencial del INAPAM, mientras que las personas con discapacidad deberán presentar la tarjeta emitida por el DIF.

La CMOV recordó que el trámite es completamente gratuito y puso a disposición el número telefónico 449 910 2106, extensión 3631, para resolver dudas.

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