Adiós a la pesca de estas 11 especies en México durante mayo: Conapesca prepara multas a quienes no lo cumplan

Pescadores de distintas regiones de México deberán suspender temporalmente la captura de varias especies marinas y de agua dulce debido a las nuevas vedas activadas durante mayo. La medida, supervisada por Conapesca, contempla restricciones en estados costeros y sanciones para quienes continúen realizando actividades fuera de los periodos autorizados.

Estas restricciones forman parte de los periodos de protección establecidos cada año para permitir la reproducción y recuperación de distintas especies.

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¿Cuáles son las 11 especies que entran en veda durante mayo?

Conapesca informó que durante mayo entraron en vigor once periodos de restricción pesquera en aguas nacionales. Las especies incluidas en estas medidas son:

Bagre

Caracol

Caracol rosa

Curvina golfina

Jaiba

Langosta

Liseta

Tiburón

Raya

Tilapia

Almeja pismo

Las vedas fueron determinadas con base en análisis científicos realizados por el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), organismo encargado de evaluar los ciclos biológicos y reproductivos de las especies.

El objetivo es evitar la captura durante etapas clave de reproducción y crecimiento, buscando mantener el equilibrio de los ecosistemas y reducir el riesgo de sobreexplotación.

Se modifica veda para cangrejo azul. Inicia este 1 de julio para las costas veracruzanas y otras regiones del Golfo de México. pic.twitter.com/hcJPiaqCfB — Conapesca (@Conapesca) May 14, 2026

¿En qué estados y fechas aplican las restricciones?

Las fechas cambian dependiendo de la especie y de la región del país donde se realiza la actividad pesquera. Entre las vedas activas reportadas por Conapesca destacan las siguientes:

Sinaloa

Jaiba: del 1 de mayo al 9 de julio



Tiburón y raya: del 1 de mayo al 31 de julio

Baja California

Almeja pismo: veda activa durante mayo

Quintana Roo

Restricciones para caracol rosado y langosta

Sonora

Veda para curvina golfina y algunas especies de tiburón

Tamaulipas y Veracruz

Limitaciones para captura de bagre y liseta

Tabasco y Campeche

Restricciones relacionadas con jaiba y especies costeras

Conapesca explicó que los calendarios cambian según el comportamiento reproductivo de cada especie, por lo que pescadores y cooperativas deben revisar las fechas correspondientes a su región antes de iniciar actividades.

¿Qué multas podrían recibir quienes pesquen en veda?

Las sanciones por incumplir las restricciones están contempladas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. De acuerdo con la normativa vigente, las personas que realicen capturas ilegales durante los periodos de veda pueden enfrentar:

Multas de 101 a 1,000 veces la UMA (de $ 11,731 pesos a $117,310 pesos)

(de $ Incremento de sanciones en caso de reincidencia

Decomiso de embarcaciones

Retención de vehículos

Aseguramiento de artes de pesca

Confiscación de productos obtenidos ilegalmente

Las autoridades federales mantienen operativos de vigilancia en zonas costeras, puertos y puntos de comercialización para detectar actividades fuera de la ley durante estos periodos.

¿Todas las especies tienen prohibición total?

Mientras algunas especies permanecen bajo protección temporal, otras cuentan con periodos de aprovechamiento regulado autorizados por las autoridades pesqueras.

Entre los casos permitidos durante esta temporada se encuentra la captura controlada de almeja generosa en Baja California Sur y el aprovechamiento de charal en el Lago de Chapala, actividades sujetas a reglas específicas y monitoreo oficial.

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