Tras varias semanas de lucha de Grecia Quiroz para que se citara a declarar al hoy diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, se dio a conocer que la Fiscalía General de Michoacán (FGE) citó al exgobernador del estado a comparecer por el caso del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido a finales del pasado 2025.

De acuerdo con medios nacionales, será este próximo sábado 16 de mayo que Godoy Rangel acuda ante las autoridades locales a rendir su declaración por el asesinato de Manzo, lo cual solicitó Quiroz desde hace más de cinco meses al denunciar que el homicidio de su esposo también debía ser investigado bajo líneas políticas.

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¿Por qué citaron a declarar a Leonel Godoy por el caso Carlos Manzo?

El citatorio del diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel se debe a la línea de investigación política que está manejando la Fiscalía General de Michoacán por el asesianto del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Señalamientos directos de Grecia Quiroz apuntan al morenista luego de que el mismo Manzo denunciara públicamente a varios actores políticos del partido oficialista, entre ellos Godoy Rangel, por una serie de amenazas que recibió durante su mandato en el cual aseguran, buscaba llegar hasta la gubernatura del estado.

La misma FGE señaló que se analizan videos y declaraciones realizadas por Manzo antes de su muerte, pues en ellas denunció conflictos políticos con el exgobernador del estado antes mencionado.

Suman dos “enemigos políticos” citados por el asesinato de Carlos Manzo

Vale la pena mencionar que con el citatorio en contra de Leonel Godoy, ya suman dos personajes políticos los citados por la FGE para dar sus declaraciones por el asesinato de Carlos Manzo ocurrido a finales del 2025.

Fue hoy mismo 15 de mayo, que el exedil de Uruapan, Ignacio Campos, fue citado por la misma FGE para declarar tras ser señalado en su momento por el mismo Manzo.

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