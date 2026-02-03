Periférico Norte tendrá obras para evitar inundaciones en puntos críticos

El Periférico Norte es una de las vialidades más transitadas en el Valle de México y será intervenido con obras hidrosanitarias para prevenir inundaciones en tramos que se inundan de manera recurrente. El año pasado la temporada de lluvias fue muy intensa y, con la intención de prevenir las inundaciones, el presidente municipal Daniel Serrano anunció los trabajos en la vía.

El proyecto integral contempla acciones específicas para el manejo de aguas pluviales, además de mejoras en alumbrado, instalación de parabuses, cámaras de seguridad y botones de auxilio, con el objetivo de convertir el Periférico Norte en un corredor más seguro tanto para vehículos como peatones.

Puntos críticos y causas de las inundaciones

Serrano explicó que las inundaciones que se registran en tramos como Kimex, Perinorte y el Circuito Exterior Mexiquense se deben principalmente a la falta de infraestructura adecuada para drenar el agua de lluvia, así como al crecimiento urbano de zonas altas de Izcalli y Tlalnepantla, que ha modificado la capacidad natural de absorción del suelo.

Según el alcalde, la acumulación de escurrimientos pluviales que descienden hacia la vialidad empeora la situación en temporada de lluvias , y las obras buscarán atender estos puntos de anegación para reducir los daños materiales y los cierres viales que afectan a conductores y vecinos cada año.

Coordinación interinstitucional y etapas de trabajo

Las autoridades municipales ya sostuvieron encuentros con representantes de la Junta de Caminos del Estado de México, gobiernos de la región y la empresa Aleatica para trazar la estrategia de intervención. Estas acciones se realizarán de manera escalonada, con jornadas diurnas y nocturnas y cortes parciales de hasta un kilómetro por día para minimizar el impacto vial .

Además de la parte hidrosanitaria, Serrano adelantó que el proyecto también considera la recuperación del espacio público, lo que implicará, en su momento, el retiro de unidades económicas que han invadido la vialidad, lo que, a juicio de la autoridad, ha generado percepción de inseguridad en la zona.

Con estas intervenciones, el gobierno local busca no solo mejorar la circulación y seguridad, sino también prevenir los daños por lluvia que cada año causan pérdida de tiempo y economía a los habitantes de la zona.

