Presentan iniciativa de ley en Querétaro que propone un giro radical en el sistema de alertas ante desastres naturales

La Legislatura de Querétaro recibió una iniciativa de reforma para implementar el sistema de alertas tempranas vía mensajes de texto (SMS), garantizando avisos en tiempo real sobre riesgos meteorológicos y desastres.

La diputada Teresita Calzada Rovirosa, coordinadora de Movilidad Ciudadana, propuso reformar la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta modificación legal busca integrar la tecnología CellBroadcast, la cual permite el envío masivo de notificaciones sin depender de una conexión a internet o aplicaciones móviles.

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¿Cómo funcionará el nuevo sistema de alertas tempranas en Querétaro?

La Coordinación Estatal de Protección Civil asumirá la responsabilidad de operar esta red de comunicación inmediata. A diferencia de las plataformas tradicionales, los mensajes llegarán de forma simultánea a todos los dispositivos móviles en una zona de riesgo específica.

Tecnología CellBroadcast: emisión de avisos que aparecen en la pantalla del celular sin necesidad de abrir una aplicación.

emisión de avisos que aparecen en la pantalla del celular sin necesidad de abrir una aplicación. Sin costo de datos: el sistema funciona incluso si el usuario no tiene saldo o acceso a redes Wi-Fi.

el sistema funciona incluso si el usuario no tiene saldo o acceso a redes Wi-Fi. Cobertura regional: capacidad de segmentar los avisos por municipios o colonias afectadas por inundaciones o sismos.

capacidad de segmentar los avisos por municipios o colonias afectadas por inundaciones o sismos. Inmediatez: reducción drástica de los tiempos de respuesta entre la detección del fenómeno y el aviso a la población.

¿Cuáles serán las obligaciones de Protección Civil si se aprueba esta reforma en Querétaro?

El proyecto de ley establece una modificación directa al Artículo 19, obligando a la administración estatal a modernizar sus equipos de comunicación para salvaguardar la integridad física y el patrimonio de los habitantes.

Requisitos para su implementación:

Gestión operativa: la Coordinación Estatal de Protección Civil deberá operar el sistema 24/7.

la deberá operar el sistema 24/7. Protocolos de actuación: diseño de mensajes estandarizados para riesgos químicos, geológicos e hidrometeorológicos.

diseño de mensajes estandarizados para riesgos químicos, geológicos e hidrometeorológicos. Interconexión: colaboración obligatoria con empresas de telefonía móvil para el acceso a la infraestructura de difusión.

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