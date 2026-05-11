Oficial en Edomex: confirman cuáles son las zonas que corren mayor riesgo de inundación en 2026

El inicio de mayo marca el arranque oficial de la temporada de lluvias en el Estado de México, un periodo que pone en alerta tanto a la población como a los cuerpos de emergencia. Ante este escenario, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ha actualizado su Atlas de Inundaciones, identificando los puntos donde existe una mayor probabilidad de afectaciones por encharcamientos e inundaciones severas para este 2026.

De acuerdo con el documento oficial, la Cuenca del Valle de México continúa siendo la región con mayor vulnerabilidad en toda la entidad.

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Cuenca del Valle de México: El foco rojo de las inundaciones

La CAEM advierte que esta región enfrenta riesgos constantes debido a tres factores principales: su geografía particular, la alta concentración de zonas habitacionales y la presión constante sobre la infraestructura hidrológica existente. La acumulación de basura en el drenaje y la impermeabilización del suelo por el crecimiento urbano son elementos que elevan el peligro durante los meses de mayo a octubre.

Las autoridades mantienen una vigilancia especial en los municipios que integran esta cuenca, donde históricamente se han registrado niveles de agua que afectan el patrimonio de las familias y la movilidad en las principales arterias viales.

Medidas de prevención ante la temporada de lluvias

Para mitigar el impacto de las tormentas, el Atlas de Inundaciones sirve como guía para que los gobiernos locales y la ciudadanía tomen medidas preventivas.

Entre las recomendaciones de la CAEM para este periodo se encuentran:

Limpieza de drenajes: Evitar tirar basura en las calles que pueda obstruir las coladeras.

Evitar tirar basura en las calles que pueda obstruir las coladeras. Monitoreo constante: Seguir los reportes meteorológicos oficiales y los avisos de protección civil.

Seguir los reportes meteorológicos oficiales y los avisos de protección civil. Reporte ciudadano: Notificar de inmediato cualquier encharcamiento mayor o falla en el sistema de bombeo local.

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