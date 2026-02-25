Adiós al tráfico; anuncian fecha exacta de las obras en Periférico Norte en el tramo del Edomex

A cerca de dos meses del inicio de las obras de repavimentación en el Periférico Norte correspondiente al Estado de México (Edomex), Joel González, director de la Junta de Caminos de la entidad, dio a conocer que se prevé que los trabajos terminen en su totalidad el próximo 30 de abril.

El propio funcionario señaló que el tema de la calendarización de la obra marcha tal y como lo pactando, destacando que incluso van más adelantados con la finalidad de beneficiar a los más de 200 mil vehículos que transitan día a día por la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Periférico Norte tendrá obras para evitar inundaciones en puntos críticos Periférico Norte es una de las vialidades más utilizadas en el Valle de México y es por eso que su mantenimiento es clave para evitar aglomeraciones y accidentes 03 febrero, 2026

¿Cuál es el avance en las obras del Periférico Norte?

Fue en entrevista para el programa Las Noticias, que Joel González señaló que a cerca de dos meses del inicio de la obra en Periférico Norte, los trabajos marchan con un 52% de avance en los tramos correspondientes a Tlalnepantla y otras zonas del Edomex.

Es decir, de los 108 kilómetros que fueron intervenidos para su reparación en la vialidad, de momento están listos poco más de 54 km de la avenida, la cual duró más de dos décadas en abandono por la falta de trabajos de mantenimiento.

Por otro lado, se destacó que el Periférico Norte va a cambiar en su totalidad las áreas de luminarias, balizamiento, señalamientos y superficie de rodamiento.

Prevén disminución en inundaciones en zonas del Edomex

Más allá de las obras de reencarpetado que se están llevando a cabo en el Periférico Norte correspondiente al Edomex, se informó que se están realizando intervenciones de drenaje en algunos de los puntos más conflictuados por inundaciones en temporada de lluvias.

Es importante señalar que con estas obras, se espera reducir considerablemente las afectaciones por encharcamientos, los cuales a su vez provocan la generación de baches y socavones sobre la vialidad.

Caos vial en Periférico Norte por obras en Naucalpan

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.