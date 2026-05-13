Doble tragedia para la familia de Ayna Amairani; ahora enfrentan extorsiones tras su desaparición

La familia de la joven desaparecida atraviesa un momento crítico, pues a la angustia por su ausencia se suma ahora el asedio de grupos delictivos que intentan obtener dinero mediante engaños y amenazas.

Según la entrevista con Azteca Noticias, tras haber compartido fichas de búsqueda con datos de contacto, personas desconocidas los contactaron asegurando tener información sobre su paradero a cambio de depósitos bancarios.

Esta situación no solo entorpece las labores de investigación, sino que vulnera la estabilidad emocional y económica de la familia.