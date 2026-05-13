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Doble tragedia para la familia de Ayna Amairani; ahora enfrentan extorsiones tras su desaparición

La familia de Ayna Amairani denuncia recibir llamadas de extorsión mientras continúa la búsqueda de la joven; los delincuentes lucran con el dolor de los parientes.

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Por: Adriana Juárez Miranda

La familia de la joven desaparecida atraviesa un momento crítico, pues a la angustia por su ausencia se suma ahora el asedio de grupos delictivos que intentan obtener dinero mediante engaños y amenazas.

Según la entrevista con Azteca Noticias, tras haber compartido fichas de búsqueda con datos de contacto, personas desconocidas los contactaron asegurando tener información sobre su paradero a cambio de depósitos bancarios.

Esta situación no solo entorpece las labores de investigación, sino que vulnera la estabilidad emocional y económica de la familia.

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