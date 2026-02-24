En cumplimiento de su deber; la historia de Nahomi Elizabeth, elemento de la GN que defendió a México del CJNGC

El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de nuestro país y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) siguen dejando historias de terror y tristeza a nivel nacional, pues ahora se dio a conocer el caso de la joven elemento de 22 años de la Guardia Nacional (GN), Nahomi Elizabeth Martinez, la cual fue víctima del operativo contra “El Mencho”.

Y es que entre las y los valientes elementos de la GN y el Ejército que se enfrentaron a una de las organizaciones criminales más poderosas de nuestro país, está el nombre de la joven Elizabeth Martínez, zacatecana que tenía como convicción defender a México de los cárteles.

¿Quién era Nahomi Elizabeth?

Nahomi Elizabeth formó parte de los agentes federales que llevaron a cabo la detención de Nemesio Oseguera Cervante en Jalisco, por lo cual lejos de ser solo una cifra más de un elemento caído, forma parte de una de los operativos más importantes en la historia de nuestro país.

Elizabeth Martínez fue una ciudadana ejemplar y parte de la comunidad de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la cual lamentó su partida de este plano señalando que siempre será recordada como una joven llena de “esfuerzo y honor”.

Más allá de su labor académica, la joven de 22 años de edad formaba parte del Club Mineras de Zacatecas, equipo de basquetbol femenil de la entidad y en cual logró hacerse de un espacio en el deporte local de su estado.

Su trayectoria fue tan importante que incluso Nelsy Sánchez, jugadora profesional y hermana de la agente, emitió unas palabras de despedida para Nahomi Elizabeth.

Nahomi, elemento de la GN que dejó un legado imborrable en Zacatecas

Fue el lunes 23 de febrero que el titular de la SEDENA, Ricardo Trevilla, reconoció la labor de todos los elementos de la Guardia Nacional y defensa de nuestro país que cayeron en función de sus deberes.

Y es que hasta el momento se ha confirmado que al menos 25 elementos de la GN fueron víctimas del enfrentamiento con parte del CJNG, entre los cuales está la joven de 22 años de edad que era considerada como una de las ciudadanas más ejemplares en su comunidad.

Análisis de la caída de “El Mencho”, el criminal más poderoso de México

