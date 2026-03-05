Fiscalía de Zacatecas detiene al corredor Wilfred Nyatongo “N” por delito de violación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó la detención de Wilfred Nyatongo "N" por el delito de violación. Un corredor keniano que radica en Zacatecas y ha brillado en diferentes maratones. Aunque claro, se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por autoridad jurdicial.

Días antes, el atleta africano se coronó campeón en el Maratón de Lala 2026, una competición en la que ya había quedado en el segundo lugar en el 2024 y en la que buscó revancha. Ese triunfo le consiguió varios reflectores y, por lo mismo, su detención este 5 de marzo fue bastante controversial.

Luego de ser detenido, Wilfred Nyatongo fue puesto a disposición del Ministerio Público, en donde se determinará su situación legal y se llevará a cabo el proceso correspondiente tras la denuncia.

Lo que se sabe de Wilfred Nyatongo

El corredor ha vivido en México desde hace algunos años y ha declarado que corre maratones para ayudar a su familia con el dinero recaudado. Ha ganado diferentes competencias y es muy común verlo entre los primeros lugares en los recorridos de 21 y 42 kilómetros.

