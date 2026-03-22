Carreteras y autopistas con bloqueos hoy domingo 22 de marzo
Los conductores deben tomar vías alternas ante los bloqueos en carreteras y autopistas; los accidentes ya provocaron cierres parciales en la circulación hoy.
Hoy domingo 22 de marzo cientos de familias aprovechan para disfrutar de destinos turísticos cercanos, sin embargo, desde muy temprano se han registrado bloqueos a causa de fuertes accidentes automovilísticos, los cuales ya dejaron cierres parciales y totales en carreteras y autopistas.
Las autopistas Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro y México-Cuernavaca son las que principalmente han reportado problemas vehiculares a causa de choques, lo ya movilizó a servicios de emergencia, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional (GN).
¿En dónde hay bloqueos hoy domingo?
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 283, en dirección a Cuernavaca, debido a un fuerte choque. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución al llegar al punto del accidente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 22, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 283, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Después de más de una hora se restableció la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 13, dirección Acayucan. El tramo opera de manera normal.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) March 22, 2026
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 13, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Autopista Estación Don-Navojoa
Se registra cierre de circulación a la altura del kilómetro 123 de la autopista Estación Don-Navojoa, dirección Estación Don, después de que un tracto camión se saliera del camino. CAPUFE llama a los conductores a buscar vías alternas para llegar a su destino o esperar a que se reabra la vialidad.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) March 22, 2026
Autopista Estación Don - Navojoa, km 123, dirección Estación Don. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Carretera Zacatecas-Saltillo
Un tráiler se volcó la noche del sábado 21 de marzo, lo que derivó en el cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 255 + 000 de la carretera Zacatecas-Saltillo. Los conductores deben tomar precauciones al llegar al punto del accidente, ya que se registra carga vehicular.
#TomePrecauciones en #Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 255+000, en la carretera Zacatecas - Saltillo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/FR37WAJTt6— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 22, 2026