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Carreteras y autopistas con bloqueos hoy domingo 22 de marzo

Los conductores deben tomar vías alternas ante los bloqueos en carreteras y autopistas; los accidentes ya provocaron cierres parciales en la circulación hoy.

Bloqueos hoy 22 de marzo en carreteras y autopistas
¡Conductores tomen precauciones! CAPUFE y la Guardia Nacional alertan de bloqueos hoy domingo 22 de marzo en carreteras y autopistas importantes.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy domingo 22 de marzo cientos de familias aprovechan para disfrutar de destinos turísticos cercanos, sin embargo, desde muy temprano se han registrado bloqueos a causa de fuertes accidentes automovilísticos, los cuales ya dejaron cierres parciales y totales en carreteras y autopistas.

Las autopistas Cuernavaca-Acapulco, México-Querétaro y México-Cuernavaca son las que principalmente han reportado problemas vehiculares a causa de choques, lo ya movilizó a servicios de emergencia, de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional (GN).

¿En dónde hay bloqueos hoy domingo?

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 283, en dirección a Cuernavaca, debido a un fuerte choque. Las autoridades piden a los conductores manejar con precaución al llegar al punto del accidente.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Después de más de una hora se restableció la circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, cerca del kilómetro 13, dirección Acayucan. El tramo opera de manera normal.

Autopista Estación Don-Navojoa

Se registra cierre de circulación a la altura del kilómetro 123 de la autopista Estación Don-Navojoa, dirección Estación Don, después de que un tracto camión se saliera del camino. CAPUFE llama a los conductores a buscar vías alternas para llegar a su destino o esperar a que se reabra la vialidad.

Carretera Zacatecas-Saltillo

Un tráiler se volcó la noche del sábado 21 de marzo, lo que derivó en el cierre parcial de circulación cerca del kilómetro 255 + 000 de la carretera Zacatecas-Saltillo. Los conductores deben tomar precauciones al llegar al punto del accidente, ya que se registra carga vehicular.

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