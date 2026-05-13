Multarán en Querétaro a todos los conductores que cometan esta infracción en una curva

Una práctica común al volante esconde una sanción que sorprende a los conductores del municipio de Querétaro. El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito contempla un castigo específico para quienes ejecutan esta maniobra en zonas donde la visibilidad está comprometida. La multa golpea el bolsillo y la licencia al mismo tiempo.

El cruce de una curva o un tramo con señalamiento restrictivo activa el operativo de los oficiales de tránsito. Aplica para autos particulares, taxis y vehículos de carga que circulen por avenidas, bulevares o calles secundarias del municipio. El descuido sale caro y los puntos no se recuperan rápido.

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¿Por qué Querétaro sanciona la vuelta en “U” cerca de curvas?

En su Artículo 29, fracción VIII del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro sanciona a quien dé vuelta en “U” cerca de una curva o donde el señalamiento restrictivo expresamente lo prohíba.

La maniobra figura entre las causas frecuentes de choques frontales y laterales en tramos con visibilidad limitada. El reglamento municipal considera que girar el vehículo en sentido contrario en una curva expone al conductor y al resto del tránsito. La medida apunta a reducir incidentes viales.

Los señalamientos restrictivos también marcan zonas donde la geometría de la vía o el flujo vehicular hacen inviable la vuelta. Avenidas con camellón, glorietas y tramos cercanos a intersecciones suelen llevar esta restricción. Ignorar el señalamiento equivale a aceptar la sanción.

La autoridad municipal refuerza la vigilancia en puntos con alta incidencia de este tipo de maniobras. Los oficiales pueden detener al conductor al momento de la falta o aplicar la sanción con apoyo de cámaras y reportes. Negarse a firmar la boleta no anula la infracción.

policía multa a conductor que no usa la luz de giro La vuelta en "U" en zona restrictiva activa una multa de hasta $3,519.30 pesos. (Imagen ilustrativa)

¿Cómo se calcula la multa y qué pasa con los puntos?

El cálculo parte del valor vigente de la UMA en 2026: $117.31 pesos. La fracción VIII establece un rango entre 20 y 30 UMA, lo que arroja un mínimo de $2,346.20 pesos y un máximo de $3,519.30 pesos. El oficial define el monto según las circunstancias del caso.

Los 3 puntos de penalización se descuentan del sistema de licencias del estado. Acumular puntos suspende la vigencia del documento y obliga a tomar cursos para recuperarlo. La reincidencia agrava la situación del conductor.

El pago se realiza en cajas municipales, plataformas oficiales o vía aplicación. Pagar dentro de los plazos establecidos suele dar acceso a descuentos, aunque los puntos en licencia no se eliminan con el pago. Verificar la boleta evita cargos duplicados.

Antes de hacer una vuelta en “U”, revisá el tramo y los señalamientos. Si hay curva o señal restrictiva, buscá un retorno autorizado o continuá hasta la siguiente intersección permitida.

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