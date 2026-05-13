Es oficial en Infonavit: estos son los requisitos para rentar una casa sin haber terminado de pagarla

Las personas que adquirieron una vivienda mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden rentarla bajo ciertas condiciones, aunque el inmueble continúe pagándose.

El instituto no prohíbe de manera general que una vivienda financiada con crédito Infonavit sea utilizada para arrendamiento, siempre que el acreditado continúe cumpliendo con las obligaciones de pago establecidas en el contrato hipotecario.

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¿Puedo rentar una casa de Infonavit si aún no termino de pagarla?

Sí. El hecho de que el crédito siga activo no impide automáticamente que la vivienda sea rentada. El propietario legal del inmueble es el acreditado, aunque la vivienda permanezca hipotecada hasta liquidar el financiamiento. Esto significa que la persona puede celebrar contratos de arrendamiento mientras continúa pagando las mensualidades correspondientes al crédito.

El Infonavit establece que la vivienda adquirida mediante financiamiento debe destinarse originalmente a habitación del trabajador y su familia. Sin embargo, el instituto no contempla una prohibición general para rentar el inmueble una vez entregado, siempre que el crédito permanezca al corriente y no exista incumplimiento contractual.

En cuanto al marco legal, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no incluye un apartado que prohíba expresamente el arrendamiento de una vivienda financiada por el instituto. El artículo 42 señala que el Infonavit puede otorgar créditos para adquisición, construcción, reparación o mejora de vivienda, mientras que el artículo 43 establece que los pagos se descuentan directamente del salario del trabajador mediante el patrón. En ninguno de estos artículos se prohíbe el arrendamiento.

¿Qué riesgos hay al rentar una vivienda con crédito Infonavit activo?

Especialistas en vivienda y financiamiento recomiendan revisar las condiciones específicas del contrato hipotecario antes de rentar el inmueble. Uno de los principales riesgos ocurre cuando el acreditado deja de pagar el crédito y depende únicamente del ingreso por renta para cubrir las mensualidades. En caso de incumplimiento, el Infonavit puede iniciar procedimientos de cobranza conforme a las reglas del financiamiento.

Cuando el trabajador pierde el empleo, el descuento vía nómina deja de aplicarse y el acreditado debe realizar los pagos directamente. El instituto cuenta con esquemas de apoyo temporal para desempleo y reestructura de deuda en determinados casos, pero el arrendamiento de la vivienda no elimina la obligación de pago del crédito hipotecario.

¿Qué se recomienda hacer antes de rentar una casa adquirida a través del Infonavit?

El instituto recomienda mantener actualizados los datos del acreditado y conservar al corriente los pagos del financiamiento. Además, los propietarios deben considerar:

Formalizar el contrato de arrendamiento

Verificar el estado físico de la vivienda

Revisar las obligaciones fiscales por ingresos de renta

Confirmar que la vivienda no tenga restricciones relacionadas con subsidios o programas especiales

Mientras el acreditado mantenga vigente el pago del crédito y conserve la titularidad del inmueble, puede rentar la vivienda conforme a las disposiciones aplicables.

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