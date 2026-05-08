Infonavit cambia sus horarios de atención en estas sucursales de Veracruz

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha implementado una serie de ajustes en la atención presencial en Veracruz, específicamente en los municipios de Fortín y Boca del Río.

Las nuevas disposiciones responden a la necesidad de ampliar las opciones de atención para trabajadores que no pueden acudir en horarios tradicionales.

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¿Qué sucursales del Infonavit en Veracruz cambian su horario?

El ajuste aplica únicamente en dos Centros del Infonavit, ubicados en Fortín de las Flores y en Boca del Río. En el primer caso, la oficina se encuentra sobre el bulevar Fortín-Córdoba, en la colonia Rancho Belem, mientras que en el segundo punto se ubica en la zona de Jardines de Virginia.

Ambas sedes comenzaron a operar bajo este nuevo esquema a partir del pasado 4 de mayo, lo que permitirá a más derechohabientes acudir sin afectar su jornada laboral. El resto de oficinas en Veracruz mantiene, por ahora, sus horarios habituales.

A 54 años de nuestra fundación, recobramos el rumbo del INFONAVIT, poner en el centro de nuestras acciones a las y los trabajadores; pusimos fin a las deudas impagables, brindando certeza jurídica a las familias mexicanas y continuamos ofreciendo las facilidades para el acceso a… pic.twitter.com/eIKykrTvXV — Infonavit (@Infonavit) May 1, 2026

¿Cuál es el nuevo horario de atención del Infonavit?

De acuerdo con autoridades correspondientes, además del turno matutino de 8:30 a 14:30 horas, estas sucursales incorporaron un bloque adicional de atención de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

¿Qué trámites se pueden realizar con este nuevo horario?

Quienes acudan a estos centros podrán acceder a distintos servicios del Infonavit, como la revisión de su precalificación para crédito o la orientación sobre opciones para adquirir vivienda nueva, usada o incluso un terreno.

También se brinda asesoría para financiamientos enfocados en construcción, mejoras o pago de hipotecas existentes. Además, se ofrece información sobre programas como Vivienda para el Bienestar, dirigido a trabajadores con ingresos limitados y sin crédito previo, así como esquemas de apoyo para quienes enfrentan dificultades con su financiamiento actual.

Las autoridades del instituto reiteran que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que se recomienda acudir directamente a las oficinas o consultar canales oficiales para evitar fraudes.

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