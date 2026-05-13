Últimos días en Querétaro: empresa líder busca Jefe de Almacén con sueldo de $25,000 netos

El Servicio Nacional de Empleo publicó una vacante para la planta de Heineken en Querétaro, donde se ofrece un salario de $25,000 mensuales para especialistas en logística que cuenten con título en Administración.

Esta oferta laboral cumple con las normativas de la Ley Federal del Trabajo, garantizando un contrato por tiempo indeterminado y prestaciones de ley desde el primer día. La vacante forma parte de la estrategia de expansión operativa de la industria cervecera en la región del Bajío, priorizando la contratación de perfiles con alta capacidad de liderazgo y dominio técnico en sistemas de gestión de inventarios.

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¿Cuáles son los requisitos técnicos para trabajar en Heineken Querétaro?

La posición de Jefe de Almacén exige un perfil técnico avanzado debido a la complejidad de las operaciones de suministro. El Servicio Nacional de Empleo enfatiza que el candidato debe demostrar autonomía y habilidades lógico-matemáticas, entre otros importantes requisitos:

Formación académica: licenciatura en Administración o carreras afines (indispensable contar con diploma o certificado).

licenciatura en Administración o carreras afines (indispensable contar con diploma o certificado). Experiencia profesional: de 3 a 4 años desempeñando funciones de liderazgo en almacenes.

de 3 a 4 años desempeñando funciones de liderazgo en almacenes. Dominio de herramientas: conocimiento avanzado en SAP y Microsoft Excel.

conocimiento avanzado en y Microsoft Excel. Gestión de personal: experiencia comprobable en el manejo de personal sindicalizado.

¿Qué funciones desempeña un Jefe de Almacén en esta planta?

El equipo de reclutamiento de Heineken busca a un profesional capaz de optimizar los recursos físicos y humanos dentro del centro de distribución en Querétaro.

Actividades principales del puesto:

Ejecución y supervisión de conteos cíclicos para garantizar la exactitud del inventario. Control riguroso de entradas y salidas mediante el sistema SAP. Administración de personal operativo bajo esquemas sindicales. Mantenimiento de indicadores de desempeño en tiempo real para evitar roturas de stock.

¿Cómo postularse a la vacante y cuáles son los beneficios que ofrece Heineken?

Ingresar al portal del empleo con el Folio 21120406 .

. Salario: $25,000.00 mensuales netos.

$25,000.00 mensuales netos. Prestaciones: vales de despensa y todas las prestaciones marcadas por la ley.

vales de despensa y todas las prestaciones marcadas por la ley. Horario: tiempo completo (Lunes a Sábado) de 08:00 a 17:00 horas.

tiempo completo (Lunes a Sábado) de 08:00 a 17:00 horas. Fecha límite para postularse: viernes 18 de mayo de 2026.

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