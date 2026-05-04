El documento que no te puede faltar en 2026 si quieres vender tu casa Infonavit

Si estás pensando en vender tu casa de Infonavit este año, hay un paso que debes resolver antes de siquiera buscar comprador. No tiene que ver con avalúos, adeudos ni trámites notariales, sino con un documento que define si tu vivienda puede entrar o no al mercado: la carta de cancelación de hipoteca.

Y es que de acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin este documento cualquier intento de venta se queda en pausa, sin importar que el crédito ya esté pagado.

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Lo primero que debes tener listo antes de vender

Antes de anunciar tu casa o iniciar negociaciones, necesitas comprobar que tu propiedad está completamente libre de gravamen. Esto no se da por hecho al terminar de pagar, sino que requiere una validación formal ante las autoridades correspondientes.

Todo inicia a través de la carta de cancelación de hipoteca. Este documento acredita que ya no existe relación financiera entre tú y el crédito, y que puedes avanzar con otros procesos relacionados con la vivienda.

Sin la carta, la vivienda no puede venderse de manera legal. Aunque el acuerdo con el comprador esté cerrado, el proceso se detiene al momento de formalizar la operación, ya que el inmueble sigue teniendo un registro activo relacionado con el crédito.

Que lo único olvidado sean las cosas de tu baúl de los recuerdos. 📦​



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Consulta más información sobre este proceso aquí: https://t.co/HORiajClnB. pic.twitter.com/i1RgD0fgmD — Infonavit (@Infonavit) April 28, 2026

¿Cómo obtener la carta de cancelación de hipoteca?

El trámite puede realizarse en línea desde “Mi Cuenta Infonavit”, donde debes verificar primero que tu crédito esté totalmente liquidado. Si todo está en orden, el sistema te permitirá generar la carta directamente.

Es importante revisar que no existan descuentos activos o movimientos pendientes, ya que esto puede impedir avanzar. En algunos casos, también será necesario contar con documentos como las escrituras digitalizadas.

El paso final para liberar tu casa

Una vez que tienes la carta, aún falta formalizar la cancelación. Esto se hace ante un notario o en el Registro Público de la Propiedad, donde se actualiza el estatus legal del inmueble.

Solo después de este registro, la vivienda queda completamente libre y lista para cualquier operación. Hasta entonces, seguirá existiendo una limitación que puede frenar la venta.

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