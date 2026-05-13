Ni Jalisco ni Querétaro: el estado que abre el trámite de la tarjeta de transporte para adultos mayores en mayo

Una entidad del Bajío mantiene activa durante mayo la convocatoria para que adultos mayores y personas con discapacidad tramiten o reactiven la Tarjeta YoVoy. El plástico otorga un beneficio sustancial en el costo del pasaje en todas las rutas de camiones urbanos del estado.

La medida apunta a un sector específico de la población que necesita moverse por la ciudad sin que el transporte se vuelva una carga. El trámite sigue abierto hasta el 30 de junio, según confirmó la autoridad responsable de la movilidad estatal de Aguascalientes.

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¿Dónde tramitar la Tarjeta YoVoy en Aguascalientes?

El estado que abre la ventanilla es Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Movilidad. Las oficinas están en avenida Manuel Gómez Morín s/n, Barrio de la Estación, dentro del Complejo Tres Centurias, junto al Hospital Miguel Hidalgo.

El horario de atención corre de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Quien acuda fuera de ese rango pierde el turno del día y debe regresar la jornada siguiente.

El descuento aplica al 50 por ciento del costo del boleto, una rebaja directa que se carga al saldo del adulto mayor y de las personas con discapacidad.

Requisitos del trámite para adultos mayores y personas con discapacidad

La documentación que pide la Coordinación General de Movilidad es la siguiente:

Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial

Comprobante de domicilio con vigencia máxima de tres meses

A esos documentos se suma un requisito específico según el perfil del solicitante:

Adultos mayores: tarjeta del INAPAM

tarjeta del INAPAM Personas con discapacidad: tarjeta del DIF

La tarjeta es personal e intransferible. Solo el titular puede usarla, y cualquier intento de cesión cancela el beneficio sin opción a reposición inmediata.

¿Hasta cuándo dura el beneficio en el transporte urbano?

El programa garantiza tarifa reducida durante todo el período vigente, sin interrupciones para quienes completen el trámite a tiempo. La fecha tope es el 30 de junio, sin prórrogas anunciadas hasta el momento.

Para dudas, la Coordinación habilitó el teléfono 449 910 21 06, extensión 3631. La línea opera en el mismo horario de atención presencial.

Quien tenga el INAPAM o la tarjeta DIF en mano conviene que reúna el resto de la documentación esta semana y se acerque cuanto antes a Tres Centurias.

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