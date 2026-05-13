La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó una Alerta Amber para localizar a Isabella Valentino O Ríos Mier, una joven de 16 años de edad que desapareció en la colonia Del Valle.

Este miércoles 13 de mayo se activó el mecanismo de búsqueda, luego de que la adolescente fue vista por última vez este mismo día en la alcaldía Benito Juárez, en la capital del país, y hasta el momento no se ha tenido información de ella.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Isabella Velentino O Ríos Mier, de 16 años, vista por última vez el pasado 13 de mayo, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/sFMVmxj17y — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 13, 2026

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Características de Isabella Valentino O Ríos Mier

Se trata de una menor de edad que mide 1.65 metros, de complexión robusta, tez de piel clara, cabello lacio teñido de rojo, además tiene una cicatriz en la nariz en forma de hoyo.

La última vez que fue vista llevaba un pantalón color azul fuerte y una sudadera negra con franjas de leopardo.

Fichas de búsqueda activas en CDMX

Hasta este miércoles 13 de mayo, estas son las fichas de búsqueda activas en la Ciudad de México:

Luzdary Hitzamara Luna Ramírez , de 15 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

, de 15 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Denisse Maite Alvarado Suárez , de 15 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

, de 15 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Marilyn Jolette Chío García , de 17 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Coyoacán, CDMX

, de 17 años, fue vista por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Coyoacán, CDMX Santiago Díaz Cárdenas , de 16 años, fue visto por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan, CDMX

, de 16 años, fue visto por última vez el 12 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan, CDMX Britani Márquez Díaz , de 14 años, fue vista por última vez el 2 de mayo de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

, de 14 años, fue vista por última vez el 2 de mayo de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, CDMX Briyitte Kimberly Martínez Fuentes , de 13 años, fue vista por última vez el 4 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero

, de 13 años, fue vista por última vez el 4 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero Rodolfo Ulises Benítez Martínez, de 15 años, fue visto por última vez el 11 de mayo en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX

Personas localizadas en CDMX al corte del 13 de mayo

En tanto, las autoridades informaron los menores de edad que ya fueron localizados en la capital del país:

Leonardo Lara Zepahua

Jesús Antonio Hernández Benavides

Jessica Yesenia García Rivera

Melany Valeria Salazar Martínez

Elías Manuel Aceves Medina

Fernanda Mallinali García Juárez

Números de la Fiscalía de CDMX

En caso de que tengas información de alguno de los menores desaparecidos y/o de Isabella Valentino, entonces puedes reportarlo a través de los números de la FGJCDMX:

(55) 53455067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Además puedes comunicarte en la página oficial de la Fiscalía de la CDMX.

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