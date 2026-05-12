Tlaquepaque bajo alerta: Salud Pública emite medidas urgentes para evitar los golpes de calor

La Dirección de Salud Pública de San Pedro Tlaquepaque activó protocolos de prevención ante el, aumento de temperaturas instando a la población a evitar la exposición solar en horarios críticos para prevenir daños orgánicos graves.

El titular de la dependencia, Mario Arturo Salinas Hernández, fundamentó estas acciones en los protocolos de vigilancia epidemiológica para mitigar riesgos de deshidratación severa. El cumplimiento de estas medidas en entornos laborales y familiares es considerado una prioridad gubernamental, ya que el golpe de calor puede derivar en emergencias médicas de alta gravedad si no se atiende de forma inmediata.

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¿Qué dice el pronóstico del clima en Tlaquepaque para los próximos días?

De acuerdo con el monitoreo de la Dirección de Salud Pública y el Servicio Meteorológico Nacional, Tlaquepaque enfrentará una intensificación en la onda de calor durante la presente semana de mayo.

Temperaturas máximas estimadas:

Martes 12 de mayo: Máxima de 37°C / Mínima de 18°C (Cielo despejado).

Máxima de / Mínima de 18°C (Cielo despejado). Miércoles 13 de mayo: Máxima de 38°C / Mínima de 19°C (Alta radiación UV).

Máxima de / Mínima de 19°C (Alta radiación UV). Jueves 14 de mayo: Máxima de 38°C / Mínima de 20°C (Escasa nubosidad).

Máxima de / Mínima de 20°C (Escasa nubosidad). Viernes 15 de mayo: Máxima de 39°C / Mínima de 20°C (Pico máximo de calor).

Este martes prevalecerá la #OlaDeCalor en estas entidades del país. ⤵️ pic.twitter.com/44jNsrIXWZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 12, 2026

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor y qué hacer de inmediato?

La identificación temprana de los signos de alerta es fundamental para evitar complicaciones permanentes. El Ayuntamiento de Tlaquepaque detalla las acciones de respuesta inmediata que pueden realizarse desde el hogar.

Signos de alarma clínica:

Mareo y dolor de cabeza intenso y persistente.

intenso y persistente. Signos de deshidratación: boca seca, fatiga extrema o ausencia de sudoración.

boca seca, fatiga extrema o ausencia de sudoración. Temperatura corporal elevada: piel caliente al tacto y enrojecida.

Acciones de auxilio inmediato:

Disminuir la temperatura: colocar paños o trapos húmedos sobre el cuerpo de la persona afectada. Hidratación controlada: suministrar agua o suero oral de forma pausada si la persona está consciente. Atención Médica: si la fiebre no cede con medios físicos, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Tlaquepaque calor Emiten recomendaciones en Tlaquepaque para evitar los golpes de calor por las altas temperaturas. (tlaquepaque.gob.mx)

¿Cómo prevenir afectaciones por las altas temperaturas en Tlaquepaque?

La Dirección de Salud Pública de Tlaquepaque estableció recomendaciones obligatorias para reducir el impacto de la radiación UV en el organismo, especialmente en niños y adultos mayores.

Horarios de restricción: evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas .

evitar actividades al aire libre entre las . Vestimenta: usar ropa ligera, de colores claros y telas frescas que permitan la transpiración.

usar ropa ligera, de colores claros y telas frescas que permitan la transpiración. Hidratación constante: consumir agua constantemente incluso sin presencia de sed a lo largo de todo el día.

consumir agua constantemente incluso sin presencia de sed a lo largo de todo el día. Protección solar: utilizar sombra constante, sombreros y bloqueadores si la estancia en exteriores es inevitable por razones laborales.

¿Qué instituciones ofrecen atención gratuita ante emergencias por golpes de calor?

El Ayuntamiento de Tlaquepaque garantiza el acceso a sus unidades médicas para cualquier ciudadano que presente síntomas relacionados con la onda de calor.

Si presenta síntomas de insolación o deshidratación (mareo, náuseas, pulso rápido), acuda a la Cruz Verde Tlaquepaque o unidades de Salud Pública municipal de forma inmediata.

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