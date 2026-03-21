Señales de alerta por golpe de calor y cómo protegerte

El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40°C y el cuerpo pierde su capacidad para regular su propia temperatura. Suele ocurrir durante olas de calor prolongadas y húmedas que azotan cada cierto tiempo al país.

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Los expertos advierten que esta afección puede dañar órganos vitales en cuestión de minutos. Un diagnóstico temprano reduce las complicaciones graves y el daño permanente.

Señales de alerta que no debes ignorar

Reconocer los primeros síntomas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte:



Mareos y confusión

Piel caliente y seca

Dolor de cabeza intenso

Pulso acelerado

Náuseas o desmayos

Estos signos indican una falla en la termorregulación, estado que los médicos recomiendan no subestimar, ya que su progresión es rápida y peligrosa.

¿Quiénes corren mayor riesgo?

Ciertos grupos son más vulnerables al golpe de calor:



Personas mayores y niños

Personas con enfermedades crónicas

Trabajadores al aire libre

Atletas que entrenan en climas cálidos

La exposición prolongada aumenta el riesgo, por lo que los expertos recomiendan un seguimiento constante de estos grupos durante los períodos críticos.

¿Cómo protegerse durante una ola de calor?

La prevención es clave para evitar emergencias:



Bebe agua con regularidad

Evita la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00

Usa ropa ligera y de colores claros

Permanece en lugares frescos

Estas medidas reducen la acumulación de calor corporal, por lo que las autoridades sanitarias enfatizan su aplicación diaria en temperaturas extremas.

¿Qué hacer en caso de golpe de calor?

Traslada a la persona a un lugar fresco

Afloja su ropa

Aplica compresas frías

Dale agua si está consciente

Aunque los primeros auxilios ayudan a estabilizar al paciente, no reemplazan la intervención médica urgente.

¿A quién acudir en casos urgentes?

Si sospecha de un golpe de calor, llame al 112 o acuda al hospital más cercano. Cada minuto cuenta para prevenir daños irreversibles.

Los servicios de emergencia están listos para responder. El tratamiento inmediato mejora significativamente el pronóstico del paciente.