Señales de alerta por golpe de calor y cómo protegerte
El golpe de calor causa daños graves en minutos; conoce los síntomas clave, la prevención y cuándo acudir a emergencias para protegerte en días extremos.
El golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40°C y el cuerpo pierde su capacidad para regular su propia temperatura. Suele ocurrir durante olas de calor prolongadas y húmedas que azotan cada cierto tiempo al país.
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Los expertos advierten que esta afección puede dañar órganos vitales en cuestión de minutos. Un diagnóstico temprano reduce las complicaciones graves y el daño permanente.
Señales de alerta que no debes ignorar
Reconocer los primeros síntomas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte:
- Mareos y confusión
- Piel caliente y seca
- Dolor de cabeza intenso
- Pulso acelerado
- Náuseas o desmayos
Estos signos indican una falla en la termorregulación, estado que los médicos recomiendan no subestimar, ya que su progresión es rápida y peligrosa.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Ciertos grupos son más vulnerables al golpe de calor:
- Personas mayores y niños
- Personas con enfermedades crónicas
- Trabajadores al aire libre
- Atletas que entrenan en climas cálidos
La exposición prolongada aumenta el riesgo, por lo que los expertos recomiendan un seguimiento constante de estos grupos durante los períodos críticos.
¿Cómo protegerse durante una ola de calor?
La prevención es clave para evitar emergencias:
- Bebe agua con regularidad
- Evita la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00
- Usa ropa ligera y de colores claros
- Permanece en lugares frescos
Estas medidas reducen la acumulación de calor corporal, por lo que las autoridades sanitarias enfatizan su aplicación diaria en temperaturas extremas.
¿Qué hacer en caso de golpe de calor?
- Traslada a la persona a un lugar fresco
- Afloja su ropa
- Aplica compresas frías
- Dale agua si está consciente
Aunque los primeros auxilios ayudan a estabilizar al paciente, no reemplazan la intervención médica urgente.
¿A quién acudir en casos urgentes?
Si sospecha de un golpe de calor, llame al 112 o acuda al hospital más cercano. Cada minuto cuenta para prevenir daños irreversibles.
Los servicios de emergencia están listos para responder. El tratamiento inmediato mejora significativamente el pronóstico del paciente.
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