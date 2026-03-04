El municipio de Jalisco que anunció una obra histórica de $160 millones: tendrá 5 etapas y cambiará la vida de 30 mil personas

El Gobierno de Tlaquepaque inició una obra histórica de 160 millones de pesos para combatir las inundaciones que en la actualidad afectan a 30 mil habitantes. La obra hidráulica y urbana intervendrá 24 mil metros cuadrados en las colonias más críticas del municipio del estado de Jalisco.

El plan de 5 etapas para transformar las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua

La presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura arrancó los trabajos en la Presa El Chicharrón para solucionar el retorno de aguas negras y estancamientos. El proyecto de infraestructura profunda se ejecutará en cinco etapas estratégicas para garantizar drenaje sanitario, alcantarillado pluvial y pavimentación renovada en todo el polígono.

Colector Principal: Instalación de tubería de 50 pulgadas de diámetro para descargas masivas.

Infraestructura: Construcción de cárcamos de bombeo y nuevas líneas de conducción sanitaria.

Urbanización: Pavimentación con empedrado zampeado y modernización total de la red de agua potable.

La autoridad municipal confirmó que esta es la mayor inversión realizada en la historia de San Pedro Tlaquepaque para una obra de este tipo.

Las zonas de Tlaquepaque beneficiadas por el megaproyecto hidráulico

El Gobierno de Tlaquepaque focalizó los trabajos en el cuadrante comprendido entre las avenidas Acueducto y Antigua Carretera a Chapala. Esta zona, que durante décadas sufrió por el olvido y la falta de desazolve, recibirá una solución integral para evitar que el agua pluvial dañe el patrimonio de las familias.

El polígono de intervención abarca las siguientes especificaciones:

Cuadrante: Desde la calle Churubusco hasta San Paulo–Las Torres. Saneamiento: Implementación de drenaje sanitario profundo para eliminar riesgos sanitarios. Vialidad: Compactación especializada del terreno para prevenir hundimientos tras las obras.

Las cuadrillas iniciaron simultáneamente los trabajos de desazolve para preparar el terreno antes de la próxima temporada de lluvias.

Obra histórica en Tlaquepaque: el impacto en la salud de 30 mil personas

La alcaldesa señaló que la obra busca saldar una deuda histórica con las familias de Juan de la Barrera y Ojo de Agua. Al eliminar el estancamiento de aguas residuales, el municipio garantiza mejores condiciones de salud pública y seguridad vial en un área de intervención directa de 24 mil metros cuadrados.

Las mejoras más significativas de la modernización del sistema:

Capacidad: El nuevo sistema está diseñado para soportar altos volúmenes de descarga pluvial.

Durabilidad: La técnica de empedrado zampeado asegura una vida útil mayor en zonas de flujo constante.

Transparencia: El plan de cinco etapas permite un seguimiento claro de los avances por parte de los vecinos.