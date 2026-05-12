Apoyos de hasta $90,000 pesos en Jalisco: personas que cumplan estos requisitos podrán aplicar al beneficio

El tiempo para registrarse a la convocatoria “Artesanías Jalisco Más”, y obtener hasta $90 mil pesos para impulsar y fortalecer la labor artesanal en el estado, ha entrado en su recta final.

Este programa, impulsado por el Gobierno estatal como parte de la estrategia “Crecer al Estilo Jalisco”, está dirigido a artesanas y artesanos que buscan fortalecer sus talleres, adquirir herramientas, mejorar sus procesos de comercialización o avanzar en trámites de formalización. De acuerdo con la convocatoria, el proceso de registró finalizará el próximo 18 de mayo.

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¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de hasta 90 mil pesos?

La convocatoria, impulsada la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, está enfocada exclusivamente en personas dedicadas a actividades artesanales dentro del estado jalisciense.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, las y los interesados deben formar parte del padrón artesanal y mantener activa su credencial artesanal al momento de realizar el registro.

Además, las autoridades estatales solicitan completar el Perfil Único Empresarial, trámite digital necesario para participar en distintos programas económicos impulsados por Jalisco.

¿En qué puede utilizarse el apoyo económico?

El recurso económico, de hasta $90 mil pesos, podrá destinarse a distintas necesidades relacionadas con el crecimiento y fortalecimiento de talleres artesanales.

Entre los usos permitidos se encuentran:

Compra de equipo y herramientas de trabajo

Adquisición de infraestructura para talleres

Terminales de pago y puntos de venta

Trámites legales y administrativos

Registro de derechos de autor

Gestión de códigos de barras

Las autoridades señalaron que el objetivo es impulsar la competitividad y profesionalización del sector artesanal jalisciense.

¿Cómo registrarse a la convocatoria Artesanías Jalisco Más?

Los pasos generales para participar son:

Tener vigente la credencial artesanal

Completar el Perfil Único Empresarial

Revisar la convocatoria oficial

Integrar la documentación solicitada

Realizar el registro antes de la fecha límite

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 18 de mayo, por lo que las autoridades recomendaron iniciar el trámite con anticipación.

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