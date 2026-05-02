Giro en Tlaquepaque: la obra que mantiene preocupados a miles de vecinos por la seguridad de la zona

Una posible intervención en una barda perimetral en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ha generado inquietud entre habitantes de una colonia, quienes temen que su modificación afecte las condiciones de seguridad en la zona.

Aunque se trata de una obra específica, el caso abrió un debate más amplio sobre el equilibrio entre seguridad vecinal, orden urbano y el uso de espacios públicos.

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¿Qué obra preocupa a los vecinos en Tlaquepaque?

El conflicto se centra en una barda ubicada entre las colonias Parques del Bosque y Haciendas de San José, en San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con habitantes, esta estructura ha funcionado durante años como una medida para controlar accesos y reducir riesgos en la zona.

Ante la posibilidad de que sea modificada, vecinos han expresado su preocupación, ya que consideran que su retiro o cambio podría afectar la tranquilidad que han mantenido por más de dos décadas.

¿Por qué también intervino el gobierno municipal?

Desde el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, encabezado por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura, se informó que el caso comenzó a revisarse tras una denuncia ciudadana. A partir de ello, se inició un acercamiento con habitantes de ambas colonias para conocer sus posturas.

Escuchamos y atendemos la preocupación de las comunidades de Parques del Bosque y Haciendas de San José.



Daremos una solución integral con diálogo, orden, legalidad, y pensando en el interés superior de la niñez. pic.twitter.com/SGlrTCagPR — Laura Imelda Pérez Segura (@LauraImelPerezS) April 23, 2026

Como parte del análisis, autoridades municipales detectaron que el espacio donde se ubica la barda corresponde a una vialidad, lo que abre la discusión sobre el libre tránsito y la legalidad de la estructura.

¿Qué dicen autoridades y representantes sobre este cambio?

El tema también fue atendido por el diputado Alberto Alfaro García quien, acompañado del regidor Eduardo Ramírez Pérez y un representante vecinal en una rueda de prensa, expuso la necesidad de priorizar la seguridad en las colonias.

En este contexto, se planteó que cualquier decisión debe considerar a quienes habitan la zona y evitar que se tomen medidas sin consulta, además de apegarse a las normas urbanas vigentes.

¿Por qué preocupa la seguridad en esta zona?

Durante el posicionamiento público se mencionaron datos de incidencia delictiva en el municipio, basados en información federal, que reflejan un aumento en distintos delitos y una percepción de inseguridad entre la población.

El gobierno de Tlaquepaque señaló que no se tomará una decisión unilateral y que se buscará una solución a través del diálogo entre autoridades y vecinos. También se analizan distintos factores, como posibles afectaciones al entorno urbano y otros problemas en la zona.

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