La educación en México se basa en un modelo tradicional obsoleto cuyo esquema fue roto por la Universidad de la Libertad, donde se comprobó que el enfoque en innovación, vanguardia y el correcto aprendizaje de la Inteligencia Artificial (IA) son el futuro de los jóvenes.

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Gracias a este enfoque la institución se colocó como la número 1 en México y la 5ª a nivel Latinoamérica en el World University Rankings for Innovation (WURI) de este año, codeándose con universidades prestigiosa como Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

✨🚀 La Universidad de la Libertad (@Udelalibertad) fue reconocida en el ranking WURI 2026 como la universidad más innovadora de México y la quinta en América Latina, en una evaluación que reunió a 1,927 mil instituciones y más de 13 mil casos y programas de innovación



Además,… pic.twitter.com/WbLkYQrmyo — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

¿Qué hace diferente a la Universidad de la Libertad?

El modelo disruptivo que se implementó en la institución la posicionó a nivel global, según el WURI, que no mide el prestigio antiguo, sino la adaptación al mundo real.

Se evaluó a más de 1,900 universidades para determinar el ranking de este año, donde la capacidad de la Universidad de la Libertad se destacó por la organización, la capacidad del individuo para anticiparse, adaptarse y prosperar ante los cambios, tendencias emergentes e incertidumbres.

Asimismo, la escuela otorga herramientas para que el alumno no solo sobreviva en el ambiente laboral, sino que genere resiliencia, agilidad estratégica e innovación constante para asegurar la rentabilidad del emprendimiento o la relevancia a largo plazo.

La gran diferencia que prevalece en la Universidad de la Libertad es que, más allá de los exámenes tradicionales, se sustituyó la práctica por laboratorios y proyectos de vanguardia.

Los alumnos utilizan la IA en su día a día de la mano de tutores especializados que les enseñan a sacarle el máximo potencial. Esto implica que, el futuro de la enseñanza —ahora liderado por la Universidad de la Libertad— se debe de basar en un tipo de enseñanza que les brinde las habilidades completas para integrarse al mercado laboral.